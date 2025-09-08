Bigg Boss 19: बाल-बाल बची कंटेस्टेंट की जान, मर सकते थे सभी घरवाले! जानें क्या है पूरा मामला…

Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' खत्म होने के बाद जहां घर के सदस्यों ने चैन की सांस ली थी तो अब घर में नए सदस्य यानी शहबाज बदेशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। जहां सभी घरवाले एक बार एक नई-नई चीजें कर रहे हैं, ऐसे में आगामी एपिसोड में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिलने वाला है, जिससे घर में घमासान मच सकता है। दरअसल, घर में एक बड़ा हादसा टल गया। जिससे 16 के 16 कंटेस्टेंट की जान जा सकती थी। आइये जानते हैं आखिर क्या हुआ…
‘बिग बॉस’ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट देने वाले पेज tellysuper.in एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक कंटेस्टेंट की गलती पूरे घरवालों पर भारी पड़ सकती थी। दरअसल, किसी कंटेस्टेंट ने गैस खुली छोड़ दी थी जो पूरी रात ओपन ही रही। ऐसे में शो के अंदर बहुत ही खतरनाक और गंभीर हादसा हो सकता था, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा सेट भी जल सकता था। फिलहाल ये खबर कितनी सच है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन बशीर अली का गुस्सा घरवालों पर फूट पड़ा है।
बशीर अली इस लापरवाही से इतने डर गए थे कि उन्होंने तुरंत यह मुद्दा उठाया और घरवालों को इसकी गंभीरता के बारे में बताया। उनकी बातों को लेकर घरवालों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कुछ ने अपनी गलती स्वीकार की और लापरवाही के लिए माफी मांगी, जबकि कई ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बशीर की चिंता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की बात कही। इस मतभेद ने बहस को जन्म दिया, जो धीरे-धीरे तीखी होती चली गई।
बिग बॉस 19 में आगे इसी मुद्दे पर बहस बाजी देखी जाएगी। वहीं, शो को लेकर बात करें तो फिलहाल इस बार भी घर से कोई कंटेंस्टेंट बाहर नहीं गया है। जबकि शहनाज गिल के भाई की धांसू एंट्री हुई है। जिसके बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लोग शहबाज के टैटू को बेहद पसंद कर रहे हैं और वह एक टॉपिक का हिस्सा बन गया है, क्योंकि शहबाज ने अपने हाथ पर किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा बनवाया हुआ है। अब धीरे-धीरे शो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है।