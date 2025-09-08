Bigg Boss 19: बाल-बाल बची कंटेस्टेंट की जान, मर सकते थे सभी घरवाले! जानें क्या है पूरा मामला…

‘बिग बॉस’ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट देने वाले पेज tellysuper.in एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक कंटेस्टेंट की गलती पूरे घरवालों पर भारी पड़ सकती थी। दरअसल, किसी कंटेस्टेंट ने गैस खुली छोड़ दी थी जो पूरी रात ओपन ही रही। ऐसे में शो के अंदर बहुत ही खतरनाक और गंभीर हादसा हो सकता था, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा सेट भी जल सकता था। फिलहाल ये खबर कितनी सच है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन बशीर अली का गुस्सा घरवालों पर फूट पड़ा है।