Bigg Boss 19 के घर में प्यार, वॉर और तकरार करते नजर आ सकते हैं ये सेलेब्स, देखें संभावित लिस्ट

बिग बॉस सीजन 19 बेहद अलग होने वाला है। इस शो में सारी जिम्मेदारी खुद कंटेस्टेंट को दे दी गई है। सीजन 19 की थीम ही लोकतंत्र और घरवालों की सरकार है रखी गई है। शो में भर-भरकर प्यार, तकरार और लड़ाई देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस के पहले सीजन में भी सितारों में प्यार और जलन देखी जा चुकी है। इस बार भी ये होने की उम्मीद हैं। वहीं, शो के शुरू होने से लगभग 1 हफ्ते पहले ही 18 संभावित स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। आइये जानते हैं कौन है य नाम…