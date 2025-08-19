Bigg Boss 19 के घर में प्यार, वॉर और तकरार करते नजर आ सकते हैं ये सेलेब्स, देखें संभावित लिस्ट

Bigg Boss 19 Contestant List: सलमान खान का शो बिग बॉस 19 इस बार अपनी तय सीमा से पहले ही टीवी पर दस्तक देने वाली है। शो सितंबर में नहीं बल्कि 24 अगस्त से जियो सिनेमा पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होगा। घर का कौन-कौन से सेलेब्स हिस्सा हो सकते हैं उनके नामों के कयास सोशल मीडिया पर हर दिन सामने आ रहे हैं।
बिग बॉस सीजन 19 बेहद अलग होने वाला है। इस शो में सारी जिम्मेदारी खुद कंटेस्टेंट को दे दी गई है। सीजन 19 की थीम ही लोकतंत्र और घरवालों की सरकार है रखी गई है। शो में भर-भरकर प्यार, तकरार और लड़ाई देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस के पहले सीजन में भी सितारों में प्यार और जलन देखी जा चुकी है। इस बार भी ये होने की उम्मीद हैं। वहीं, शो के शुरू होने से लगभग 1 हफ्ते पहले ही 18 संभावित स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। आइये जानते हैं कौन है य नाम…
गौरव खन्ना
टीवी के शो अनुपना में अनुज कपाड़िया बनकर फेमस हुए एक्टर गौरव खन्ना का नाम सबसे ऊपर है। उन्हें आखिरी बार 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' में देखा गया था और वह उस शो के विनर भी थे। अब उनके 'बिग बॉस' में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
आवेज दरबार और नगमा मिराजकर
सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले कंटेंट क्रिएटर आवेज दरबार और उनकी कथित गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह शो का हिस्सा बन सकते हैं। आवेज, मशहूर कोरियोग्राफर जैद दरबार के भाई हैं।
अशनूर कौर
'पटियाला बेब्स' जैसे टीवी शो से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अशनूर कौर के भी इस रियलिटी शो में शामिल होने की खबरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।
अभिषेक बजाज
'सिलसिला प्यार का' और 'संतोषी मां' जैसे फेमस टीवी शोज में काम कर चुके एक्ट्रेस अभिषेक बजाज भी 'बिग बॉस 19' का हिस्सा हो सकते हैं।
बसीर अली
'रोडीज 14' के फाइनलिस्ट और 'स्प्लिट्सविला 10' के विजेता बसीर अली भी इस बार घर में एंट्री ले सकते हैं।
इन सेलेब्स का नाम भी आ रहे सामने
कुछ और हस्तियों के भी शो में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इनमें सिंगर श्रीराम चंद्रा, संगीतकार अमाल मलिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मुखीजा, अभिनेता गुरुचरण सिंह, पूरव झा, सिवेट तोमर और शैलेश लोढ़ा के नाम शामिल हैं, लेकिन अभी ये नाम फाइनल नहीं हैं। शो का हिस्सा कौन होगा ये प्रीमियर के दिन ही पता चलेगा।