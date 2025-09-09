Bigg Boss 19: फूट-फूटकर रोई तान्या मित्तल, तो बशीर अली को हुआ इस सीजन में आने का पछतावा

तान्या मित्तल आगे मृदुल से कहती हैं कि मैंने कल मैम से पूछा कि खीरे का छिलका उतारना हो तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो किसी अनपढ़-गवार को भी होगा इसके बाद तान्या बताती हैं कि कुनिका ने पहले उनसे कहा था 'तुम्हारी मम्मी ने संस्कार नहीं दिए। तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। तब आगे तान्या ने कहा कि नॉमिनेशन आने दो फिर बताती हूं। बाद में कुनिका कहती हैं कि उन्होंने दो-तीन दिन पहले तान्या को ये बात कही थी और उनकी नीयत उस समय भी गलत नहीं थी और बाद में भी नहीं थी।