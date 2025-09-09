Bigg Boss 19: फूट-फूटकर रोई तान्या मित्तल, तो बशीर अली को हुआ इस सीजन में आने का पछतावा

Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस 19' में हर गुजरते दिन के साथ ड्रामा और लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। शो का 16वां दिन का एपिसोड भी काफी हंगामेदार रहा, जिसमें तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। वहीं, घर के नए कैप्टन बशीर अली ने नेहल चुडासमा को नॉमिनेशन से बचाकर एक बड़ा फैसला लिया और साथ ही उन्होंने अपने इस शो में आने को पछतावा बताया।
बिग बॉस के घर में असली हंगामा उस समय शुरू हुआ जब तान्या मित्तल ने किचन में भिंडी में कीड़ा देख लिया। इस पर कुनिका ने तान्या को ताना मारते हुए कहा, "थोड़ा और किचन में रहोगी तो काफी कुछ सीखोगी।" तान्या ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, "क्यों रहूंगी मैम किचन में, आप वुमन एम्पावरमेंट की बातें करते हो और फिर ये कहते हो" कुनिका कहती हैं, "किसने कहा कि एम्पावर वुमन किचन में नहीं रहतीं।" बाद में नीलम के सामने तान्या फूट-फूटकर रोने लगती हैं और कुनिका को नॉमिनेशन के लिए चेतावनी देती हैं।
तान्या मित्तल आगे मृदुल से कहती हैं कि मैंने कल मैम से पूछा कि खीरे का छिलका उतारना हो तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो किसी अनपढ़-गवार को भी होगा इसके बाद तान्या बताती हैं कि कुनिका ने पहले उनसे कहा था 'तुम्हारी मम्मी ने संस्कार नहीं दिए। तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। तब आगे तान्या ने कहा कि नॉमिनेशन आने दो फिर बताती हूं। बाद में कुनिका कहती हैं कि उन्होंने दो-तीन दिन पहले तान्या को ये बात कही थी और उनकी नीयत उस समय भी गलत नहीं थी और बाद में भी नहीं थी।
घर के कैप्टन बशीर अली को किसी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचाने का खास अधिकार मिला था। बशीर ने बिना देर किए नेहल चुडासमा को बचाया, जिससे घर में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। बशीर और नेहल एक अच्छे दोस्त हैं जो शुरुआत से ही एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं और बशीर ने अपनी दोस्त को नॉमिनेशन से बचाकर अपनी दोस्ती निभाई है।
बशीर अली आगे सभी घर वालों के सामने चिल्लाते हैं कि उन्होंने इस सीजन में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सीजन में वो लोग नहीं हैं जिनसे वह मुकाबला कर सकें। वहीं, आगे देखना होगा कि बिग बॉस 19 के घर में अभी और क्या-क्या धमाल होता है।