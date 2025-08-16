Bigg Boss की इस कंटेस्टेंट ने जगह-जगह खोले फूड ट्रक, बोलीं- कमा रही हूं खूब पैसा

आयशा ने बताया कि भाई के साथ मिलकर फूड ट्रक्स ओपन किए हैं। वहीं, कुछ समय पहले ईशा मालवीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह चिकन खाती नजर आई थीं। ईशा ने वो चिकन आयशा के फूड ट्रक पर ही खाया था और खूब तारीफ भी की थी। आयशा ने कहा कि वह अब बिजनेसवुमन बनकर काफी खुश हैं और उनका पैसा इन्वेस्ट करना सफल हो रहा है। ऐसे में वो जल्द ही अपना फूड आउटलेट खोलने वाली हैं।