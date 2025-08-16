Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss की इस कंटेस्टेंट ने जगह-जगह खोले फूड ट्रक, बोलीं- कमा रही हूं खूब पैसा

Bigg Boss Contestant Open Food Truck: बिग बॉस की एक पुरानी कंटेस्टेंट हैं जो अब एक बिजनेस वुमन बन गई हैं। उन्होंने अपने फूड ट्रक खोले हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 16, 2025

Bigg Boss Contestant Open Food Truck: टीवी का फेमस रिएलिटी शो बिग बॉस 19 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस शो की एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिसने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद खूब नाम कमाया हैं वह कई फिल्मों में भी नजर आईं हैं, लेकिन अब वह एक बिजनेस वुमन बन गई हैं और काफी नोट भी छाप रही हैं।

बिग बॉस की ये पॉपुलर कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि आयशा खान हैं। पहले आयशा अपनी रील्स को लेकर सुर्खियों में रहती थीं और अब एक्टिंग को लेकर वह चर्चा का विषय बनी रहती हैं। अब वह बिजनेस कर रही हैं और इसका खुलासा खुद उन्होंने गौहर खान के पॉडकास्ट में किया है। आयशा खान हाल ही में गौहर खान के पॉडकास्ट में पहुंची थी। जहां उन्होंने अपने फैंस को बताया कि अब वह बिजनेसवुमन बन चुकी हैं और खूब पैसे कमा रही हैं।

अरबाज से तलाक, अर्जुन से ब्रेकअप! Malaika Arora दूसरी शादी करने को हैं तैयार, बोलीं- मैं रोमांटिक हूं…
बॉलीवुड
Malaika Arora ready for second marriage

आयशा ने बताया कि भाई के साथ मिलकर फूड ट्रक्स ओपन किए हैं। वहीं, कुछ समय पहले ईशा मालवीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह चिकन खाती नजर आई थीं। ईशा ने वो चिकन आयशा के फूड ट्रक पर ही खाया था और खूब तारीफ भी की थी। आयशा ने कहा कि वह अब बिजनेसवुमन बनकर काफी खुश हैं और उनका पैसा इन्वेस्ट करना सफल हो रहा है। ऐसे में वो जल्द ही अपना फूड आउटलेट खोलने वाली हैं।

गौहर खान ने दी आयशा को बधाई

गौहर खान ने ये बात सुनकर आयशा खान को बधाई दी है और कहा कि जल्द ही वो उनके फूड ट्रक्स से चिकन खाना चाहेंगी। बता दें, बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी संग कंट्रोवर्सी को लेकर आयशा खान सुर्खियों में आ गई थीं। एक्ट्रेस आयशा खान सनी देओल की जाट में पुलिस की भूमिका में भी नजर आई थी।

प्रेमानंद महाराज को किडनी देने पर राज कुंद्रा हुए थे ट्रोल, अब निकाला गुस्सा, बोले- किसी की जान बचाने के लिए…
बॉलीवुड
Shilpa shetty husband Raj Kundra trolled Premanand Maharaj Donate Kidney

