तलाक की चर्चा बढ़ी, बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?

Neil Bhatt And Aishwarya Sharma Divorce Rumors: बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। हाल ही में उनके तलाक की खबरें चर्चा में हैं, जिसके कारण उनके फैंस और परिवारजन हैरान हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 10, 2025

तलाक की चर्चा बढ़ी, बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?

नील भट्ट और ऐश्वर्या (सोर्स: X)

Neil Bhatt And Aishwarya Sharma Divorce Rumors: नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की प्रेम कहानी टीवी शो 'गुम है किसी के प्यार में' से शुरू हुई थी, जिसमें दोनों ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया। इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और दोनों की लव स्टोरी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल, सेट पर शुरू हुई उनकी ये प्रेम कहानी धीरे-धीरे शादी में बदली और दोनों ने शादी का बंधन भी निभाया। इसके बाद दोनों को साथ में कई मौकों पर देखा गया, जिनमें से एक बिग बॉस जैसी लोकप्रिय रियलिटी शो भी है।

तलाक की चर्चा बढ़ी

मगर अब धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। खबरों के अनुसार, दोनों काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं और अपने-अपने जीवन में बिजी हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों की बातचीत का सुर बदलता दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब नील भट्ट मुंबई की सड़कों पर अपनी एक महिला मित्र के साथ निकले, तो वहां पैपराजी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। नील भट्ट को उस समय एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया, जो चर्चा का सबब बन गया है।

इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब पैपराजी ने नील और उस लड़की को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो नील भट्ट ने तुरंत ही अपनी निगाहें फेर लीं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उस लड़की को भी अलग दिशा में चलते देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए।

बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?

फैंस उत्साहित हैं कि वो लड़की कौन है, ये जानना जरूरी हो गया है। कुछ लोग इस लड़की को दोनों की कॉमन फ्रेंड बताते हैं, वहीं कुछ का मानना है कि ये नया रिश्ता हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं। जहां एक तरफ कुछ फैंस ने नील का समर्थन किया और कहा कि वो अपने जीवन में खुश हैं। वहीं, ट्रोलर्स उनपर पत्नी को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। कई लोग ये भी कहने लगे कि नील ने इतनी जल्दी नई लड़की के साथ घूमना गलत है।

बताते चलें कि इन सारी बातों के बीच ऐश्वर्या शर्मा ने कहा था कि उनके और नील के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ है, और वे दोनों अलग रहने को मजबूर हैं। फिलहाल, ये मामला मीडिया में गरमाया हुआ है और दोनों के विवादों पर अब हर किसी की नजर है। लेकिन इन दोनों की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोट नहीं मिला है।

