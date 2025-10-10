तलाक की चर्चा बढ़ी, बिग बॉस फेम नील भट्ट और ऐश्वर्या का 4 साल का टूटा रिश्ता?

Neil Bhatt And Aishwarya Sharma Divorce Rumors: नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की प्रेम कहानी टीवी शो 'गुम है किसी के प्यार में' से शुरू हुई थी, जिसमें दोनों ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया। इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और दोनों की लव स्टोरी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल, सेट पर शुरू हुई उनकी ये प्रेम कहानी धीरे-धीरे शादी में बदली और दोनों ने शादी का बंधन भी निभाया। इसके बाद दोनों को साथ में कई मौकों पर देखा गया, जिनमें से एक बिग बॉस जैसी लोकप्रिय रियलिटी शो भी है।