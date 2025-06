दीपिका कक्कड़ का कटा लिवर का हिस्सा, कैंसर की सर्जरी के बाद शोएब इब्राहिम बोले- 72 घंटे ICU में…

Dipika Kakar Health Update: दीपिका कक्कड़ की लिवर कैंसर की सर्जरी को तीन दिन हो गए है। अब ईद के मौके पर शोएब ने उनकी हालत के बारे में बताया है।

मुंबई•Jun 07, 2025 / 10:12 am• Priyanka Dagar

Dipika Kakar Liver Cancer Surgery

Dipika Kakar Out Of ICU After Cancer Surgery: टीवी की फेमस एक्ट्रेस में से एक रही दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 का लिवर कैंसर है। इस जानलेवा बीमारी के बारे में एक्ट्रेस को कुछ दिन पहले ही पता चला। अब उनकी लिवर कैंसर की सर्जरी हो चुकी है। उनके पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग शेयर किया है। इसमें उन्होंने दीपिका की हेल्थ अपडेट दी है। उन्होंने कहा कि दीपिका की सर्जरी 14 घंटे तक चली, ओटी से जब कोई खबर नहीं आई तो हम काफी डर गए थे। अब उनकी जान बचाने के लिए और आगे वह स्वस्थ रहे इसलिए उनके लिवर के हिस्से को काटना पड़ा है। उनके लिए दुआ करें।

दीपिका कक्कड़ आईं ICU से बाहर (Dipika Kakar Health Update) दीपिका की हेल्थ अपडेट देते हुए शोएब ने कहा, “कल ईद उल-अजहा है और आज ऐसे शुभ दिन पर दीपिका ICU से बाहर आ गई हैं। मैं आभारी हूं कि वह आईसीयू से बाहर आ गई हैं और हमारे साथ हैं। वह तीन दिनों तक यानी 72 घंटे आईसीयू में रही और सर्जरी के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा है। शाम के समय डॉक्टर्स ने उन्हें कमरे में शिफ्ट करने का फैसला किया। वह कुछ दिनों तक यहीं रहेंगी क्योंकि सर्जरी बड़ी थी, वह 14 घंटे तक ओटी में रही।” यह भी पढ़ें ‘हाउसफुल 5A’ या ‘हाउसफुल 5B’? क्या है ये ऑप्शन? टिकट बुक करने से पहले जानें इसमें अंतर शोएब इब्राहिम ने बताया 14 घंटे चली सर्जरी (Dipika Kakar Liver Cancer Surgery) शोएब ने आगे कहा, “दीपिका को लेकर हम सब काफी परेशान थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि यह एक लंबी सर्जरी होगी। उसे सुबह 8:30 बजे भर्ती कराया गया और दीपिका रात 11:30 बजे ओटी से बाहर आईं। मैं उससे तब मिला जब उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। शाम 6 से 7 बजे। इस दौरान हम सभी घबरा गए थे क्योंकि ओटी से कोई अपडेट नहीं था क्योंकि हमने कभी इतनी गंभीर सर्जरी नहीं देखी थी।’ शोएब ने आगे कहा, “दीपिका को लेकर हम सब काफी परेशान थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि यह एक लंबी सर्जरी होगी। उसे सुबह 8:30 बजे भर्ती कराया गया और दीपिका रात 11:30 बजे ओटी से बाहर आईं। मैं उससे तब मिला जब उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। शाम 6 से 7 बजे। इस दौरान हम सभी घबरा गए थे क्योंकि ओटी से कोई अपडेट नहीं था क्योंकि हमने कभी इतनी गंभीर सर्जरी नहीं देखी थी।’ दीपिका के गॉल ब्लैडर में मौजूद पत्थर को निकाला (Shoaib Ibrahim Vlog) शोएब ने बताया, “शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे भरोसा दिया था कि अगर वह अपडेट के लिए बाहर नहीं आते हैं, तो मतलब सर्जरी ठीक चल रही है और वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी।” शोएब ने बताया कि कैसे दीपिका के गॉल ब्लैडर में एक पत्थर भी था जिसे सर्जरी के दौरान निकाला गया है और दीपिका के गॉल ब्लैडर को भी हटा दिया क्योंकि उन्हें पत्थर का पता चला और उन्हें लीवर का एक छोटा हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ट्यूमर कैंसरयुक्त था।” शोएब ने बताया, “शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे भरोसा दिया था कि अगर वह अपडेट के लिए बाहर नहीं आते हैं, तो मतलब सर्जरी ठीक चल रही है और वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी।” शोएब ने बताया कि कैसे दीपिका के गॉल ब्लैडर में एक पत्थर भी था जिसे सर्जरी के दौरान निकाला गया है और दीपिका के गॉल ब्लैडर को भी हटा दिया क्योंकि उन्हें पत्थर का पता चला और उन्हें लीवर का एक छोटा हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ट्यूमर कैंसरयुक्त था।” दीपिका का कटा लिवर का एक छोटा हिस्सा (Dipika Kakar Gall Bladder Stone) शोएब ने खुलासा करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने अपडेट किया है कि लीवर एक ऐसा अंग है जो समय के साथ खुद को ठीक कर लेता है। इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तनाव लिया जाए लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और अच्छी देखभाल करनी होगी। शोएब ने खुलासा करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने अपडेट किया है कि लीवर एक ऐसा अंग है जो समय के साथ खुद को ठीक कर लेता है। इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तनाव लिया जाए लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और अच्छी देखभाल करनी होगी।