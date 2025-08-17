Patrika LogoSwitch to English

Elvish Yadav House Firing Video: फायरिंग का वीडियो आया सामने, देखें कैसे बदमाशों ने बरसाई एल्विश के घर गोलियां

Elvish Yadav House Firing Video: एल्विश यादव के घर रविवार सुबह 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ले ली है। अब इस फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आ गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 17, 2025

Elvish Yadav House Live Firing video
एल्विश यादव के घर फायरिंग का वीडियो वायरल

Elvish Yadav House Firing Video: यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं उनके गुरुग्राम वाले घर पर जो फायरिंग हुई हैं उसकी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। उनका कहना है कि ये फायरिंग उन्होंने एक बड़ी वजह से करवाई है। यूट्यूबर के घर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। इस फायरिंग में 1,2,3 गोलियां नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 से 30 राउंड फायर हुए हैं। गोलीबारी के बाद घर की हालत हर किसी ने देखी थी हर जगह गोली के निशान थे, लेकिन अब बदमाशों का एल्विश के घर फायरिंग करते हुए लाइव वीडियो सामने आ गया है। जो बेहद डराने वाला है।

2 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग (Elvish Yadav House Live Firing Video)

एल्विश यादव एक सुपरस्टार बन चुके हैं उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लोग उन्हें बेहद पसंद भी करते हैं ऐसे में वह कई ऐड में भी नजर आते हैं अब उनके उसी विज्ञापन की वजह से उनकी जान जा सकती थी। दरअसल, भाऊ गैंग जिसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है उसने पोस्ट कर लिखा है कि जय भोले की, राम राम! आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली, वो हमने चलवाई। इसने बेटिंग एप का प्रचार कर कई घर बर्बाद किए हैं। बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चेतावनी है कि सट्टेबाजी का प्रचार करने वालों को गोली या कॉल का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी बीच फायरिंग का CCTV फुटेज आ गया है।

Elvish Yadav Firing: इस गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, पोस्ट में बताई वजह
TV न्यूज
Elvish Yadav Firing at gurugram house bhau gang took responsibility

एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि दो बदमाश एल्विश के घर के बाहर खड़े हैं हाथों में बंदूक पकड़े हुए हैं और दनादन गोलियां चला रहे हैं।

एल्विश यादव के घर फायरिंग का वीडियो (Elvish Yadav Firing Video)

वीडियो में आगे ये भी देखा जा सकता है कि दोनों बदमाश कुछ देर तक फायरिंग करते हैं फिर उनमें से एक बदमाश गेट पर आकर घर के दरवाजे पर गोलियां चलाता है। काफी देर तक दोनों ने गोलीबारी की। फायरिंग के तुरंत बाद दोनों भाग निकलते हैं। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान और डरे हुए है। उनका कहना है कि भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अब पुलिस इस वीडियो का सहारा लेकर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

बीकानेर में सक्रिय ‘चोर गैंग’, सूने घर में चोरी का प्रयास, गली के श्वानों की भौंक से जाग पर भागे चोर
बीकानेर
theft in Bikaner

17 Aug 2025 03:41 pm

