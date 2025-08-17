Elvish Yadav House Firing Video: फायरिंग का वीडियो आया सामने, देखें कैसे बदमाशों ने बरसाई एल्विश के घर गोलियां

एल्विश यादव एक सुपरस्टार बन चुके हैं उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लोग उन्हें बेहद पसंद भी करते हैं ऐसे में वह कई ऐड में भी नजर आते हैं अब उनके उसी विज्ञापन की वजह से उनकी जान जा सकती थी। दरअसल, भाऊ गैंग जिसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है उसने पोस्ट कर लिखा है कि जय भोले की, राम राम! आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली, वो हमने चलवाई। इसने बेटिंग एप का प्रचार कर कई घर बर्बाद किए हैं। बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चेतावनी है कि सट्टेबाजी का प्रचार करने वालों को गोली या कॉल का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी बीच फायरिंग का CCTV फुटेज आ गया है।