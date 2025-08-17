Elvish Yadav House Firing Video: फायरिंग का वीडियो आया सामने, देखें कैसे बदमाशों ने बरसाई एल्विश के घर गोलियां

Elvish Yadav House Firing Video: यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं उनके गुरुग्राम वाले घर पर जो फायरिंग हुई हैं उसकी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। उनका कहना है कि ये फायरिंग उन्होंने एक बड़ी वजह से करवाई है। यूट्यूबर के घर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। इस फायरिंग में 1,2,3 गोलियां नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 से 30 राउंड फायर हुए हैं। गोलीबारी के बाद घर की हालत हर किसी ने देखी थी हर जगह गोली के निशान थे, लेकिन अब बदमाशों का एल्विश के घर फायरिंग करते हुए लाइव वीडियो सामने आ गया है। जो बेहद डराने वाला है।
एल्विश यादव एक सुपरस्टार बन चुके हैं उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लोग उन्हें बेहद पसंद भी करते हैं ऐसे में वह कई ऐड में भी नजर आते हैं अब उनके उसी विज्ञापन की वजह से उनकी जान जा सकती थी। दरअसल, भाऊ गैंग जिसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है उसने पोस्ट कर लिखा है कि जय भोले की, राम राम! आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली, वो हमने चलवाई। इसने बेटिंग एप का प्रचार कर कई घर बर्बाद किए हैं। बाकी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चेतावनी है कि सट्टेबाजी का प्रचार करने वालों को गोली या कॉल का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी बीच फायरिंग का CCTV फुटेज आ गया है।
एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि दो बदमाश एल्विश के घर के बाहर खड़े हैं हाथों में बंदूक पकड़े हुए हैं और दनादन गोलियां चला रहे हैं।
वीडियो में आगे ये भी देखा जा सकता है कि दोनों बदमाश कुछ देर तक फायरिंग करते हैं फिर उनमें से एक बदमाश गेट पर आकर घर के दरवाजे पर गोलियां चलाता है। काफी देर तक दोनों ने गोलीबारी की। फायरिंग के तुरंत बाद दोनों भाग निकलते हैं। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान और डरे हुए है। उनका कहना है कि भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अब पुलिस इस वीडियो का सहारा लेकर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।