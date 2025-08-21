‘गोपी बहू’ ने किया भूत शुद्धि विवाह! 39 की उम्र में इस फेमस एक्टर की बनीं दुल्हन, फोटोज आई सामने

जिया मानेक ने खुद अपनी शादी की ये तस्वीरें वायरल की है और एक प्यार भरा मैसेज भी लिखा है। जिया ने वरुण संग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "ईश्वर और गुरु की कृपा और अपार प्रेम के साथ, हम इस शाश्वत मिलन में कदम रख चुके हैं। हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर। हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी हैं। अपने सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस दिन को इतना खास बनाया। अब हम श्रीमान और श्रीमती जिया और वरुण हैं।”