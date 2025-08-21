Patrika LogoSwitch to English

‘गोपी बहू’ ने किया भूत शुद्धि विवाह! 39 की उम्र में इस फेमस एक्टर की बनीं दुल्हन, फोटोज आई सामने

Gia Manek Wedding With Actor Varun Jain: 'साथ निभाना साथिया’ की फेमस एक्ट्रेस गोपी बहू यानी जिया मानेक ने शादी कर ली है। उन्होंने टीवी के ही इस एक्टर से शादी की है। हम दोनों की फोटोज वायरल हो रही हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 21, 2025

Gia Manek aka gopi bahu ties the knot with actor Varun Jain
जिया मानेक के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें

Gia Manek Wedding: टीवी का फेमस शो साथ निभाना साथियाा और अहम जी की पत्नी बनी गोपी बहू असल जिंदगी में किसी और की पत्नी बन गई हैं। उन्होंने फेमस एक्टर वरुण जैन से शादी कर ली है। दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। वहीं, उनके फैंस उन्हें नई जिंदगी की बधाई दे रहे हैं।

जिया मानेक ने अपने दोस्त वरुण जैन से की शादी (Gia Manek Wedding With Actor Varun Jain)

जिया मानेक ने खुद अपनी शादी की ये तस्वीरें वायरल की है और एक प्यार भरा मैसेज भी लिखा है। जिया ने वरुण संग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "ईश्वर और गुरु की कृपा और अपार प्रेम के साथ, हम इस शाश्वत मिलन में कदम रख चुके हैं। हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर। हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी हैं। अपने सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस दिन को इतना खास बनाया। अब हम श्रीमान और श्रीमती जिया और वरुण हैं।”

‘वो नहीं चाहती थीं शमशान में जलाया जाए…’ पूजा बेदी का छलका दर्द, बोलीं- मौत से पहले गायब हो गई थी मां..
बॉलीवुड
Pooja Bedi Mother

जिया मानेक ने फोटो की शेयर (Gia Manek Instagram)

जिया ने जो फोटोज शेयर की हैं, उसमें वह पीली साड़ी, टेंपल जूलरी, मांग टीका, हैवी नेकलेस और कमरबंद, झुमकों के साथ लाल चूड़ियां पहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं वहीं उनके पति यानी एक्टर वरुण जैन भी कुर्ता पजामा में बेहद स्मार्ट लग रहे हैं। अब दोनों की शादी की फोटोज पर फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं।

जिया मानेक ने किया भूत शुद्धि विवाह

जिया के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, जिया मानेक और वरुण जैन ने भूत शुद्धि विवाह किया। बता दें कि ये यौगिक काल की सबसे प्राचीन विवाह पद्धति है। भूत शुद्धि विवाह शरीर में मौजूद पांच तत्वों को सही तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। 

फेमस एक्ट्रेस का MMS लीक से करियर हुआ था तबाह, एक्टिंग छोड़ बनी साध्वी, अब हैं प्रेमानंद महाराज की शिष्य
भोजपुरी
priyanka pandit filmy career destroyed after mms

