‘गोपी बहू’ ने किया भूत शुद्धि विवाह! 39 की उम्र में इस फेमस एक्टर की बनीं दुल्हन, फोटोज आई सामने

Gia Manek Wedding: टीवी का फेमस शो साथ निभाना साथियाा और अहम जी की पत्नी बनी गोपी बहू असल जिंदगी में किसी और की पत्नी बन गई हैं। उन्होंने फेमस एक्टर वरुण जैन से शादी कर ली है। दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। वहीं, उनके फैंस उन्हें नई जिंदगी की बधाई दे रहे हैं।
जिया मानेक ने खुद अपनी शादी की ये तस्वीरें वायरल की है और एक प्यार भरा मैसेज भी लिखा है। जिया ने वरुण संग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "ईश्वर और गुरु की कृपा और अपार प्रेम के साथ, हम इस शाश्वत मिलन में कदम रख चुके हैं। हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर। हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी हैं। अपने सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस दिन को इतना खास बनाया। अब हम श्रीमान और श्रीमती जिया और वरुण हैं।”
जिया ने जो फोटोज शेयर की हैं, उसमें वह पीली साड़ी, टेंपल जूलरी, मांग टीका, हैवी नेकलेस और कमरबंद, झुमकों के साथ लाल चूड़ियां पहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं वहीं उनके पति यानी एक्टर वरुण जैन भी कुर्ता पजामा में बेहद स्मार्ट लग रहे हैं। अब दोनों की शादी की फोटोज पर फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं।
जिया के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, जिया मानेक और वरुण जैन ने भूत शुद्धि विवाह किया। बता दें कि ये यौगिक काल की सबसे प्राचीन विवाह पद्धति है। भूत शुद्धि विवाह शरीर में मौजूद पांच तत्वों को सही तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है।