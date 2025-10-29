Mahhi Vij On Jay Bhanushali Divorce: तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लीगल एक्शन लूंगी…

दरअसल, thou.ghtful6 नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने यह दावा किया था कि जय भानुशाली और माही विज ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उनके बीच 'ट्रस्ट इश्यूज' के कारण कपल ने अलग होने का फैसला लिया है। इस पोस्ट पर माही विज ने कमेंट करते हुए लिखा, "गलत बातें मत फैलाइए। अगर ऐसा जारी रहा तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी।" माही के इस कमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फैंस भी अब दोनों के रिश्ते का सच जानना चाहते हैं कि आखिर कपल के बीच क्या चल रहा है।