Mahhi Vij On Jay Bhanushali Divorce: तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लीगल एक्शन लूंगी…

Mahhi Vij Reaction On Jay Bhanushali Divorce: माही विज से पति जय भानुशाली से तलाक की खबरों पर आखिरकार अपना पहला रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 29, 2025

माही विज ने किया तलाक की खबरों पर कमेंट

Mahhi Vij Reaction On Divorce Rumors: टीवी के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता टूटने की खबरों से कई फैंस का दिल टूट गया है। पिछले काफी समय से खबर है कि कपल अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर दी है। ऐसे में हर कोई चाहता था कि चाहे जय या फिर माही सामने आकर इन खबरों पर बयान दे, तो अब माही विज से तकरार की खबरों पर लगभग 26 घंटे बाद अपना पहला रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने इन सभी खबरों को झूठा बताया है और एक पोस्ट पर कमेंट किया है।

माही विज ने किया तलाक की खबरों पर कमेंट (Mahhi Vij Reaction On Divorce)

दरअसल, thou.ghtful6 नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने यह दावा किया था कि जय भानुशाली और माही विज ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उनके बीच 'ट्रस्ट इश्यूज' के कारण कपल ने अलग होने का फैसला लिया है। इस पोस्ट पर माही विज ने कमेंट करते हुए लिखा, "गलत बातें मत फैलाइए। अगर ऐसा जारी रहा तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी।" माही के इस कमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फैंस भी अब दोनों के रिश्ते का सच जानना चाहते हैं कि आखिर कपल के बीच क्या चल रहा है।

माही ने कहा गलत खबरें मत फैलाओ (Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce)

बता दें, कुछ समय पहले ही जय भानुशाली ने अपनी बेटी तारा के साथ एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया था। जिसपर कई कमेंट आए और उस वीडियो पर माही विज ने भी कमेंट करते हुए लिखा था, "तारा सबसे क्यूट है।" वहीं, उसी कमेंट सेक्शन में भी लोग माही से तलाक की सच्चाई पूछने लगे थे और अब लगभग 24 घंटे बाद माही विज से कमेंट में ही जवाब दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी यूजर्स चुप नहीं हुए हैं और उनका कहना है कि अभी भी माही ने खुलकर नहीं बताया है कि दोनों तलाक ले रहे हैं या नहीं।

3 बच्चों के माता-पिता है माही और जय (Mahhi Vij first reaction on Jay Bhanushali Divorce)

बता दें, माही विज और जय भानुशाली की शादी साल 2011 में शादी की थी। कपल 2019 में बेबी गर्ल, तारा का स्वागत करके माता-पिता बने। वे राजवीर और खुशी का भी पालन-पोषण अपने बच्चे की तरह कर रहे हैं, जिनका उन्होंने 2017 में अपने घर में स्वागत किया था।

Updated on:

29 Oct 2025 03:21 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Mahhi Vij On Jay Bhanushali Divorce: तलाक की खबरों पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लीगल एक्शन लूंगी…

