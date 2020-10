गजेन्द्र चौहान ने मुकेश खन्ना पर निकाली भड़ास, नीतीश भारद्धाज बोले- असल जिंदगी में भी 'युद्धिष्ठिर' ही बन रहो

View this post on Instagram

तुमने कहा मैं फ़्लॉप ऐक्टर था। तो भाई मेरी ४ फ़िल्म्ज़ फ़्लॉप हुई थी मैं नहीं। अभी मेरी १० फ़िल्मे डिब्बे में क़ैद थी। महाभारत ने मुझे सब कुछ दिया जो मेरे पास है।लेकिन मैंने फ़्लॉप ऐक्टर या स्ट्रग्गलेर के रूप में महाभारत में प्रवेश नहीं किया। मेरा क़द उस वक़्त भी तुमसे ऊँचा था। तुमने एक बहुत ही घटिया और नासमझ ऐक्टर/ इंसान के रूप स्टेट्मेंट दिया है जो तुम्हारी सोच को उजागर करता है। तुमने कहा”Films are not Vulgar. Films are either Good or Bad. Hit or Flop. “ वाह ! क्या बात है। पोर्नो या अश्लील फ़िल्मों को किस कैटेगोरी में रखोगे।Good. Bad, Hit or Flop ?? एक और बचकाना वक्तव्य तुमने दिया है।तुम्हारे हिसाब से शो वाले सर्वे करते हैं कि उनको बुलाया जाए जिनमे सेन्स ऑफ़ ह्यूमर है।प्रूव कर दो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँगा। एक बात समझो पुत्र ये शो इस लिए पॉप्युलर है कि यहाँ बड़े बड़े स्टार्स आते हैं चाहे वो फ़िल्म्ज़ से हों या क्रिकेट जगत से। यहाँ ज़्यादातर वो ऐक्टर्ज़/ स्टार्स आते है जिनको अपनी करेंट फ़िल्म की प्रमोशन करनी है।फ़िल्म प्रडूसर इसके पैसे देता है शो वालों को।ऐसे में शो वाला ये नहीं बोल सकता कि मैं इस ऐक्टर को नहीं आने दूँगा। इसमें मज़ाक़िया सेन्स नहीं है। तुम महाभारत के कलाकारों की वजह से इन्हें TRP मिली है।व्यूअर्ज़ मिले हैं। अंत में एक और बात, मेरी रेस्पेक्ट इसलिए भी होती है कि मैं अपने यू टूब चैनल पर २७० से ज़्यादा विडीओज़ में अपनी सोच बता चुका हूँ। मेरे आज के दिन में ७ लाख २३ हज़ार सब्स्क्राइबर हैं जो मुझे इस लिए लाइक करते हैं क्यूँकि मैं बेबाक़ी से अपनी बात रखता हूँ और सिर्फ़ सच के लिए बोलता हूँ।।