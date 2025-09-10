13 और 14 सिंतबर को ‘वीकेंड का वार’ होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान! इन दो स्टार्स ने ली जगह

Bigg Boss 19 Salman Khan: 'बिग बॉस 19' इस हफ्ते फैंस को उदास करने वाला है। खबर है कि सलमान खान इस बार 13 और 14 सितंबर को 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे। उनकी जगह बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स ने ले ली है। सलमान अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, अब इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है भाईजान के फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं।
बिग बॉस 19 को इस बार होस्ट न करने के पीछे कहा जा रहा है कि सलमान खान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए मंगलवार को लद्दाख रवाना हो चुके हैं और वहां लगातार कई दिनों तक शूटिंग चलने वाली है, जिसके कारण वह मुंबई वापस आकर वीकेंड का वार होस्ट नहीं कर पाएंगे। अब उनकी जिन दो स्टार्स ने जगह ली हैं वह कौन हैं आइये जानते हैं...
खबर है कि बिग बॉस 19 के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि सलमान खान की जगह इस बार शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी बॉलीवुड के दो बड़े सितारों संभालेंगे। इस वीकेंड, यानी 13 और 14 सितंबर को अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो के मेहमान मेजबान बनेंगे और शो को होस्ट करते नजर आएंगे।
यह पहली बार होगा जब अक्षय कुमार 'बिग बॉस' को होस्ट करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह घर के सदस्यों को क्या सलाह देते हैं और उनके आने का शो पर क्या असर होता है। वहीं, अरशद वारसी के लिए यह एक तरह की घर वापसी है। वह 'बिग बॉस' के पहले सीजन को होस्ट कर चुके हैं। इतने सालों बाद उन्हें शो के सेट पर वापस देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा।
अक्षय और अरशद इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाएंगे और अपनी आने वाली फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को प्रमोट करेंगे। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
बता दें, सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग लद्दाख के मुश्किल मौसम को देखते हुए शुरू कर दी गई है, ताकि बड़े एक्शन सीक्वेंस को समय पर पूरा किया जा सके। इस फिल्म में सलमान खान एक नए लुक में नजर आएंगे, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी दिखाई देंगी।