13 और 14 सिंतबर को ‘वीकेंड का वार’ होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान! इन दो स्टार्स ने ली जगह

Bigg Boss 19 Salman Khan: 'बिग बॉस 19' इस हफ्ते फैंस को उदास करने वाला है। खबर है कि सलमान खान इस बार 13 और 14 सितंबर को 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे। उनकी जगह बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स ने ले ली है। सलमान अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, अब इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है भाईजान के फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं।