Rajasthan: फिल्म में मुनाफे का झांसा देकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी, फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 पर केस

उदयपुर में फिल्म बनाने के नाम पर डॉ. अजय मुर्डिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और उदयपुर के दलाल सहित आठ लोगों पर केस दर्ज हुआ है।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Nov 17, 2025

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

उदयपुर। फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डॉ. अजय मुर्डिया ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी, उदयपुर के दलाल सहित आठ जनों पर केस दर्ज कराया है। भूपालपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार डॉ. अजय मुर्डिया ने फिल्म निर्देशक मुंबई निवासी विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, दलाल सहेलीनगर उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया, ठाणे महाराष्ट्र निवासी महबूब अंसारी, मुंडका दिल्ली निवासी मुदित भुट्टन, मुंबई निवासी कृष्णा विक्रम, गंगेश्वर श्रीवास्तव और अशोक दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व अन्य ने फिल्म रिलीज होने पर 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर धोखाधड़ी की।

उन्होंने फिल्म बनाने के नाम पर 44.28 करोड़ का भुगतान कराया। इसमें से करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। फर्जी क्लेम के आधार पर उनकी कंपनी इंदिरा इंटरप्राइजेज को नोटिस दिलवाकर 11 करोड़ के और भुगतान का दबाव बनाया। साजिश कर फर्जी, ओवरवैल्यूड बिल और फर्जी लोगों के वाउचर तैयार कराए। नामचीन हस्तियों ने मिलीभगत से इंदिरा एंटरटेनमेंट से भुगतान कराकर 30 करोड़ रुपए हड़प लिए।

यह सामग्री कब्जे में ले रखी

आरोप है कि फिल्म से जुड़ी शटर स्टॉक्स, कॉस्ट्यूम, आईपीआर, ऑर्ड डाइंस, रॉ और एडिटेड फुटेज, म्यूजिक मास्टर फाइल, प्रोजेक्ट की मास्टर फाइल, स्क्रिप्ट राइट्स, सिनॉप्सिस आदि कब्जे में ले रखे हैं। रुपए नहीं देने पर सामग्री नहीं दे रहे।

Updated on:

17 Nov 2025 09:55 pm

Published on:

17 Nov 2025 09:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: फिल्म में मुनाफे का झांसा देकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी, फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 पर केस

