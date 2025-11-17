Rajasthan: फिल्म में मुनाफे का झांसा देकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी, फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 पर केस

पुलिस के अनुसार डॉ. अजय मुर्डिया ने फिल्म निर्देशक मुंबई निवासी विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, दलाल सहेलीनगर उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया, ठाणे महाराष्ट्र निवासी महबूब अंसारी, मुंडका दिल्ली निवासी मुदित भुट्टन, मुंबई निवासी कृष्णा विक्रम, गंगेश्वर श्रीवास्तव और अशोक दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व अन्य ने फिल्म रिलीज होने पर 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर धोखाधड़ी की।