राजस्थान: 55 वर्षीय महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म, पोते-पोतियों ने दी बधाई

झाड़ोल (उदयपुर)। जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए नए-नए अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक में सामने आए एक मामले ने योजनाओं की जमीनी सच्चाई उजागर की है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 55 वर्षीय रेखा पत्नी कवरा कालबेलिया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। इस पर अस्पताल परिसर में मरीजों और परिजन की भीड़ लग गई। इतना ही नहीं, रेखा के पोते-पोतियां और दोहिते भी दादी को बधाई देने पहुंचे।