AI संभालेगा उदयपुर का ट्रैफिक: भीड़ वाली लेन को मिलेगी ग्रीन लाइट, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को तुरंत मिलेगा रास्ता



एआई कैमरे हर दिशा से आने वाले ट्रैफिक की लगातार निगरानी करेंगे। यदि किसी लेन में वाहन नहीं हैं, तो सिस्टम लगभग 5 सेकंड तक इंतजार करेगा और फिर दूसरी लेन को ग्रीन सिग्नल दे देगा। इससे वाहन चालकों को अनावश्यक रेड लाइट पर खड़े नहीं रहना पड़ेगा। ट्रैफिक डीएसपी अशोक आंजना ने बताया, सुबह और शाम के समय शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में यह तकनीक जाम की स्थिति को काफी हद तक कम करेगी।