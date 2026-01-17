gang rape of Mumbai Woman: उदयपुर। मुंबई की युवती से गैंगरेप के मामले में सुखेर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पश्चिम वृताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण और प्रशिक्षु आरपीएस जगदीश विश्नोई की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाश पड़ावली गोगुंदा निवासी करण सिंह और रणोली सागवाड़ा डूंगरपुर निवासी हितेश को गिरफ्तार किया। वहीं अंबामाता थाना इलाके में एक ऑस्ट्रेलियन युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया है।