Udaipur News: बाइक सवार की मौत मामले में DSP का खुलासा, बाप पार्टी के नेताओं ने एक करोड़ का मुआवजा दिलाने को लेकर उकसाया, परिजन शव उठाने को थे तैयार

सायरा थाना इलाके में बाइक सवार की मौत से बवाल, पत्रिका फोटो
उदयपुर जिले में गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले कार की चपेट में आए बाइक सवार की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस उप अधीक्षक ने हंगामा और पुलिस पर हुए पथराव को लेकर बाप पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपियों में बाप पार्टी के कुंभलगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे दौसा निवासी रामहरी मीणा और पड़ावली निवासी राजकुमार आदि भी शामिल हैं।
डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि बरवाड़ा-कुम्भलगढ़ हाईवे जाम के दौरान परिजन मृतक का शव उठाने को राजी हो गए थे, लेकिन बाप पार्टी के कुछ नेताओं ने परिजन को शव उठाने नहीं दिया। उन्होंने परिजन से कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे।
घटना 23 अक्टूबर को दोपहर की है। जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया था। सिर कुचलने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने बरवाड़ा-कुंभलगढ़ हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए समझाइश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें डिप्टी, थानाधिकारी, एएसआइ समेत करीब 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच टीडी थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह को सौंपी गई है। प्रकरण में विभिन्न फुटेज के आधार पर करीब 50 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। इनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और मृत शरीर का ससम्मान अधिनियम आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
