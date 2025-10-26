Udaipur News: बाइक सवार की मौत मामले में DSP का खुलासा, बाप पार्टी के नेताओं ने एक करोड़ का मुआवजा दिलाने को लेकर उकसाया, परिजन शव उठाने को थे तैयार

उदयपुर जिले में गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले कार की चपेट में आए बाइक सवार की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस उप अधीक्षक ने हंगामा और पुलिस पर हुए पथराव को लेकर बाप पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपियों में बाप पार्टी के कुंभलगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे दौसा निवासी रामहरी मीणा और पड़ावली निवासी राजकुमार आदि भी शामिल हैं।

डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि बरवाड़ा-कुम्भलगढ़ हाईवे जाम के दौरान परिजन मृतक का शव उठाने को राजी हो गए थे, लेकिन बाप पार्टी के कुछ नेताओं ने परिजन को शव उठाने नहीं दिया। उन्होंने परिजन से कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे।