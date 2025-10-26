Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur News: बाइक सवार की मौत मामले में DSP का खुलासा, बाप पार्टी के नेताओं ने एक करोड़ का मुआवजा दिलाने को लेकर उकसाया, परिजन शव उठाने को थे तैयार

उदयपुर जिले में गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले कार की चपेट में आए बाइक सवार की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस उप अधीक्षक ने हंगामा और पुलिस पर हुए पथराव को लेकर बाप पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 26, 2025

सायरा थाना इलाके में बाइक सवार की मौत से बवाल, पत्रिका फोटो

उदयपुर जिले में गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले कार की चपेट में आए बाइक सवार की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस उप अधीक्षक ने हंगामा और पुलिस पर हुए पथराव को लेकर बाप पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपियों में बाप पार्टी के कुंभलगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे दौसा निवासी रामहरी मीणा और पड़ावली निवासी राजकुमार आदि भी शामिल हैं।
डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि बरवाड़ा-कुम्भलगढ़ हाईवे जाम के दौरान परिजन मृतक का शव उठाने को राजी हो गए थे, लेकिन बाप पार्टी के कुछ नेताओं ने परिजन को शव उठाने नहीं दिया। उन्होंने परिजन से कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे।

कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई थी मौत

घटना 23 अक्टूबर को दोपहर की है। जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया था। सिर कुचलने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने बरवाड़ा-कुंभलगढ़ हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए समझाइश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें डिप्टी, थानाधिकारी, एएसआइ समेत करीब 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

टीडी थानाधिकारी को सौंपी जांच

डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच टीडी थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह को सौंपी गई है। प्रकरण में विभिन्न फुटेज के आधार पर करीब 50 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। इनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और मृत शरीर का ससम्मान अधिनियम आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur News: बाइक सवार की मौत मामले में DSP का खुलासा, बाप पार्टी के नेताओं ने एक करोड़ का मुआवजा दिलाने को लेकर उकसाया, परिजन शव उठाने को थे तैयार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में ग्रामीणों की जान से हो रहा था खिलवाड़, 7 अवैध मेडिकल स्टोर सीज, चेतावनी भी दी गई

Udaipur
उदयपुर

पानी में बुझे चिराग… तलाई में चार बच्चे डूबे, मरने वालों में 3 भाई-बहन

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: एनीकट में नहाने उतरे 3 भाई-बहन सहित 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

उदयपुर

सांवलियाजी की एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणादायक है होटल में कैटरिंग का करने के बाद सोशल मीडिया स्टार बने कृशु की कहानी

उदयपुर

उदयपुर जिले में शिक्षकों के 1,225 से अधिक पद रिक्त, अगले महीने तक पाठ्यक्रम पूरा कराना बना चुनौती

Udaipur teacher vacancy
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.