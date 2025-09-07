बाइक से जा रहे महिला-पुरुष को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत,सड़क पर खून ही खून

गोगुंदा (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर रविवार को कस्बे के घोलीघाटी के पास बाइक पर उदयपुर जा रहे महिला और पुरुष को पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों शवों की पहचान मुश्किल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपकर मामला दर्ज किया।