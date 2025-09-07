बाइक से जा रहे महिला-पुरुष को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत,सड़क पर खून ही खून

गोगुंदा (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर रविवार को कस्बे के घोलीघाटी के पास बाइक पर उदयपुर जा रहे महिला और पुरुष को पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों शवों की पहचान मुश्किल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपकर मामला दर्ज किया।
थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया की मोरवल ग्राम पंचायत के हाथियातलाई निवासी हेमाराम (40)पुत्र कालू गमेती और भूरकीबाई (55)पत्नी पेमाराम गमेती गांव से बाइक पर उदयपुर जा रहे थे। घोलीघाटी के पास पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया, इससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पास में मिले दस्तावेजों से पहचानकर परिजनों को सूचना दी।
हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक का सिर कुचले जाने से सड़क पर काफी खून बह गया। हादसे के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया कि युवक बाइक से उदयपुर जा रहा था। गांव की भूरकी बाई भी उसके साथ उदयपुर जाने के लिए निकली थी।
पिंडवाड़ा हाईवे पर आए दिन लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। बीते चार दिन में दो सड़क हादसे हुए। इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी हैं।