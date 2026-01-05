5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 05, 2026

Film maker Vikram Bhatt, Film maker Vikram Bhatt news, Film maker Vikram Bhatt latest news, Film maker Vikram Bhatt update news, Film maker Vikram Bhatt today news, Film maker Vikram Bhatt bail rejected, Udaipur news, Rajasthan news, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट लेटेस्ट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अपडेट न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट टुडे न्यूज, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट जमानत नामंजूर, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

उदयपुर। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। 18 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला केवल अनुबंध के उल्लंघन का नहीं, बल्कि विश्वासघात और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

यह मामला उदयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत से जुड़ा है। डॉ. मुर्डिया ने एंटरटेनमेंट कंपनी की शुरुआत की थी। इसी दौरान उदयपुर निवासी एक दलाल ने बॉलीवुड में अपनी पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने चार फिल्में बनाने के नाम पर डॉ. मुर्डिया से करीब 44.29 करोड़ रुपए लिए और लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई का भरोसा दिलाया।

अतिरिक्त पैसों की मांग

शिकायत के अनुसार, फिल्म निर्माण में विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत अन्य लोगों को शामिल किया। तय रकम लेने के बावजूद बार-बार अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। आरोप है कि दो फिल्मों का निर्माण किया गया, एक फिल्म की शूटिंग अधूरी छोड़ दी गई, जबकि चौथी फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई।

जब आगे भुगतान से इनकार किया गया तो फिल्म निर्माण से जुड़ी सामग्री जब्त कर उसे बेचने की धमकियां दी गईं।मामले पर संदेह होने पर डॉ. मुर्डिया ने आंतरिक जांच करवाई, जिसमें सामने आया कि वेंडर्स को अधिक भुगतान दिखाकर करीब 30 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसके बाद उन्होंने उदयपुर पुलिस में मामला दर्ज कराया।

यह वीडियो भी देखें

मुंबई से किया था गिरफ्तार

डॉ. मुर्डिया की ओर से दर्ज केस में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, बेटी कृष्णा भट्ट, मुदित बुटहान, गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव, अशोक दुबे और उदयपुर निवासी दलाल दिनेश कटारिया को आरोपी बनाया गया है।

गौरतलब है कि दिसंबर में उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर उदयपुर लाया था। दोनों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय आरोपियों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था और जांच में सहयोग का दावा किया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: एसओजी की फर्जी FIR से 49 लाख की ठगी, आरपीएस रितेश पटेल का सहयोगी ब्यावर से दबोचा
जयपुर
RPS-officer-Ritesh-Patel-Irfan-Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 04:13 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Wedding: उदयपुर में फिर होगी रॉयल वेडिंग? ये एक्ट्रेस 11 जनवरी को रचाएंगी शादी

Wedding
उदयपुर

Success Story: कभी ट्रेन में करता था टॉयलेट साफ, आज कमाता है लाखों रुपए; जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी

Naveen-Chaubisa
उदयपुर

Udaipur: मोर का शिकार करके पकाने वाले कांग्रेस नेता का धूमधाम से हुआ स्वागत, ये MLA भी हुए शामिल

Udaipur-News
उदयपुर

अरावली से रोजगार की नई कहानी: फल पर एक आइडिया ने राजेश को दिलाई पहचान, 5 हजार महिलाओं को मिला काम

Rajesh Ojha
उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामला: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दोबारा भेजे गए जेल, पूछताछ में मिले अहम सबूत

Udaipur gangrape case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.