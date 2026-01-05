Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। फाइल फोटो- पत्रिका
उदयपुर। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। 18 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला केवल अनुबंध के उल्लंघन का नहीं, बल्कि विश्वासघात और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।
यह मामला उदयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत से जुड़ा है। डॉ. मुर्डिया ने एंटरटेनमेंट कंपनी की शुरुआत की थी। इसी दौरान उदयपुर निवासी एक दलाल ने बॉलीवुड में अपनी पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने चार फिल्में बनाने के नाम पर डॉ. मुर्डिया से करीब 44.29 करोड़ रुपए लिए और लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई का भरोसा दिलाया।
शिकायत के अनुसार, फिल्म निर्माण में विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत अन्य लोगों को शामिल किया। तय रकम लेने के बावजूद बार-बार अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। आरोप है कि दो फिल्मों का निर्माण किया गया, एक फिल्म की शूटिंग अधूरी छोड़ दी गई, जबकि चौथी फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई।
जब आगे भुगतान से इनकार किया गया तो फिल्म निर्माण से जुड़ी सामग्री जब्त कर उसे बेचने की धमकियां दी गईं।मामले पर संदेह होने पर डॉ. मुर्डिया ने आंतरिक जांच करवाई, जिसमें सामने आया कि वेंडर्स को अधिक भुगतान दिखाकर करीब 30 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसके बाद उन्होंने उदयपुर पुलिस में मामला दर्ज कराया।
डॉ. मुर्डिया की ओर से दर्ज केस में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, बेटी कृष्णा भट्ट, मुदित बुटहान, गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव, अशोक दुबे और उदयपुर निवासी दलाल दिनेश कटारिया को आरोपी बनाया गया है।
गौरतलब है कि दिसंबर में उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर उदयपुर लाया था। दोनों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय आरोपियों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था और जांच में सहयोग का दावा किया था।
