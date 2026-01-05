Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

यह मामला उदयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत से जुड़ा है। डॉ. मुर्डिया ने एंटरटेनमेंट कंपनी की शुरुआत की थी। इसी दौरान उदयपुर निवासी एक दलाल ने बॉलीवुड में अपनी पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने चार फिल्में बनाने के नाम पर डॉ. मुर्डिया से करीब 44.29 करोड़ रुपए लिए और लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई का भरोसा दिलाया।