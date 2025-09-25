Udaipur: तेज रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, अज्ञात वाहन के कुचलने से मौत, जबड़े पर लगी गंभीर चोट



बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही लेपर्ड की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और हाइवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाने से एएसआई विनेश कुमार और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया।