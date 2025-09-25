Udaipur: तेज रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, अज्ञात वाहन के कुचलने से मौत, जबड़े पर लगी गंभीर चोट

उदयपुर: उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक लेपर्ड की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 10 बजे गोगुंदा-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे पर स्थित होटल के पास हुआ।
बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही लेपर्ड की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और हाइवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाने से एएसआई विनेश कुमार और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया।
वहीं, क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह राठौड़ और फोरेस्टर पुष्पेंद्र सिंह ने मौके से लेपर्ड के शव को कब्जे में लेकर उदयपुर शहर स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया।
वन विभाग ने बताया कि गुरुवार को डॉक्टरों की टीम पोस्टमॉर्टम करेगी, जिसके बाद शव को गोगुंदा नर्सरी में लाकर नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टक्कर से लेपर्ड के शरीर में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई।
गौरतलब है कि गोगुंदा और उसके आसपास का इलाका वन्यजीवों से भरा हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र कुंभलगढ़ अभयारण्य की सीमा से सटा हुआ है। यहां लेपर्ड की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है और पहले भी इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है।