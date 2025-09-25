Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: तेज रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, अज्ञात वाहन के कुचलने से मौत, जबड़े पर लगी गंभीर चोट

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाइवे पर बुधवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह ने बताया, पैंथर नर था और उसके जबड़े पर चोट के निशान हैं।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 25, 2025

Panther dies
Panther dies in Udaipur

उदयपुर: उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक लेपर्ड की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 10 बजे गोगुंदा-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे पर स्थित होटल के पास हुआ।


बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही लेपर्ड की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और हाइवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाने से एएसआई विनेश कुमार और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया।


वहीं, क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह राठौड़ और फोरेस्टर पुष्पेंद्र सिंह ने मौके से लेपर्ड के शव को कब्जे में लेकर उदयपुर शहर स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया।


वन विभाग ने बताया कि गुरुवार को डॉक्टरों की टीम पोस्टमॉर्टम करेगी, जिसके बाद शव को गोगुंदा नर्सरी में लाकर नियमानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि टक्कर से लेपर्ड के शरीर में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई।


गौरतलब है कि गोगुंदा और उसके आसपास का इलाका वन्यजीवों से भरा हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र कुंभलगढ़ अभयारण्य की सीमा से सटा हुआ है। यहां लेपर्ड की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है और पहले भी इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें

बॉडी मसाज के लिए करवाई ऑनलाइन बुकिंग, लड़की ने मसाज करना शुरू ही किया था कि अचानक पहुंच गए 3 लड़के और फिर जो हुआ होश उड़ा देगा
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: तेज रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, अज्ञात वाहन के कुचलने से मौत, जबड़े पर लगी गंभीर चोट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.