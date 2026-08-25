5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

रेलमगरा: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दरीबा ने जीते 43 पदक

उदयपुर

image

Newsdesk

Aug 25, 2026

Rajasthan

रेलमगरा. डीएवी संगठन की ओर से जयपुर और कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिन्दुस्तान जिंक के दरीबा में संचालित डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 43 पदक जीते। शानदार प्रदर्शन के आधार पर कई प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन राष्ट्र स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा और छात्र वर्ग की प्रतियोगिताएं डीएवी सेंटेनरी स्कूल जयपुर में हुईं। संस्था प्रधान डॉ. क्रांति सिंह ने बताया कि अंडर-17 फुटबॉल में अहम शक्या, आशुतोष सिंह, पीयूष राज, विरेन चनाल, प्रेम कुमार, जसवीर सिंह, पुष्कर, मानस, शौर्य प्रताप, अनुराग बी., अनुराग कुमार, चंद्रवीर सिंह, कर्तव्य राज सिंह, आफताब आलम और लावण्या सोनी विजयी रहे। टेबल टेनिस अंडर-14 में सिद्धार्थ सोनी, हितांश चतुर्वेदी और अभिजीत महतो ने स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में निधिष चतुर्वेदी, शुभम सिंह, उत्सव कुमार और कृष्णपाल सिंह ने रजत पदक जीते। अंडर-17 में एकाग्र सोनी तथा अंडर-19 में प्रिंस जाट व कृष्णा टांक ने कांस्य पदक जीते। शतरंज में शौर्या तातेड़, पुनीत जाट, पूरण सिंह राव व दिव्यांश सोनी, स्केटिंग में तनिष्क टांक व प्रत्यांश सालवी तथा एथलेटिक्स बालिका वर्ग में उर्वशी जाट, मान्या अग्रवाल, चार्वी अग्रवाल, सोनल कुंवर, कनिष्का शेखावत, प्रिया सिनसिनवार व दर्शना पुरोहित ने पदक हासिल किए। पदक जीतकर दरीबा पहुंचे खिलाड़ियों का विद्यालय के शिक्षकों ने सम्मान किया।

पदक जीतकर दरीबा पहुंचे खिलाड़ियों का विद्यालय के शिक्षकों ने सम्मान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 04:23 pm

Published on:

25 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / रेलमगरा: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दरीबा ने जीते 43 पदक

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : अलमारी, बांसुरी और हरी मिर्च…इस बार वोट मांगने के अंदाज भी होंगे निराले

election symbol
उदयपुर

उदयपुर : शहर में एक सप्ताह में तीसरी बार फायरिंग, हर बार उसी दिन दबोच लिए गए बदमाश

accused arrest
उदयपुर

Indian Railways: दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों के लिए उदयपुर से चार नई ट्रेन चलाने की मांग

train in jaipur
उदयपुर

उदयपुर : चार दिन में दूसरी थार चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार आरोपी।
उदयपुर

उदयपुर : भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता, वोटरों को गिना रहे खूबियां

nagar nigam election
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.