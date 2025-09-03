Rajasthan Crime: जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, कैमरा देख फूट-फूटकर रोया; 6 राज्यों में 2500 KM पीछा कर पुलिस ने दबोचा



ऐसे में बालिका 2 बजे स्कूल गई। वापस 4 बजे घर आई। रोते हुए बताया कि जिम में एक भी बच्चा नहीं था। ट्रेनर प्रदीप ने उसे अकेली देखकर बहकावे में लिया। कहा कि जैसा कहता हूं, वैसा करो, नहीं तो पिता को अगवा कर लूंगा। खेल में चयन नहीं होने दूंगा। आरोपी ने बलात्कार का प्रयास किया। कहा कि खेल में ऐसा चलता है, किसी को मत बताना।