Rajasthan Crime: जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, कैमरा देख फूट-फूटकर रोया; 6 राज्यों में 2500 KM पीछा कर पुलिस ने दबोचा

उदयपुर: शहर के एक थाना क्षेत्र स्थित निजी स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में आरोपी को नो दिन बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 6 राज्यों में 2500 किलोमीटर तक पीछा किया तो पकड़ में आया। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद भी भागने की कोशिश की।
एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 52 वर्षीय आरोपी नीमचखेड़ा देवाली निवासी प्रदीप सिंह झाला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रदीप सिंह के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा से भागने का केस अलग से दर्ज किया है। आरोपी के विरुद्ध चोरी, लूट और डकैती के प्रकरण पहले से दर्ज हैं और वह 3 माह तक जेल में बंद रह चुका है।
आरोपी के गोवा में होने की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस आने की भनक से भाग गया। वह बेंगलूरु, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई में छिपकर बचने का प्रयास करता रहा। आरोपी के पास रुपए खत्म होने से मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में वह उदयपुर आया और रुपए के लिए कोर्ट चौराहे पर किसी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने दबोचा लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले को लेकर जांच के दौरान आरोपी को मौका तस्दीक कराने के लिए पुन: निजी स्कूल के परिसर ले गई, जहां से आरोपी ने पुलिसकर्मी से हाथ झटका और धक्का देकर भागने की कोशिश की। स्कूल के पीछे झाड़ियों में नदी की तरफ कूदने लगा। यहां गड्ढे में गिरने से आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमबी अस्पताल ले जाना पड़ा।
आरोपी की तलाश में पुलिस उदयपुर के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा गई। आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी लेकर साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश की गई। वह चालाकी से भागते हुए गिरफ्तारी से बचता रहा। वह बार-बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने बैंक खाते भी फ्रीज करवा दिए, ताकि किसी से आर्थिक मदद नहीं ले सके।
उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त को बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी थी। बताया कि 13 साल की बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती है और वेट लिफ्टिंग सीख रही है। उसका ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला है। गत 25 अगस्त को जिम ट्रेनर झाला ने सुबह 9 बजे कॉल करके कहा कि सभी बच्चे 2 बजे खेलने स्कूल आ रहे हैं तो बालिका को भी भेज देना।
ऐसे में बालिका 2 बजे स्कूल गई। वापस 4 बजे घर आई। रोते हुए बताया कि जिम में एक भी बच्चा नहीं था। ट्रेनर प्रदीप ने उसे अकेली देखकर बहकावे में लिया। कहा कि जैसा कहता हूं, वैसा करो, नहीं तो पिता को अगवा कर लूंगा। खेल में चयन नहीं होने दूंगा। आरोपी ने बलात्कार का प्रयास किया। कहा कि खेल में ऐसा चलता है, किसी को मत बताना।