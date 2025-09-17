राजस्थान में आबकारी विभाग का 2181 करोड़ बकाया: सेठ बनकर दुकानें उठाईं, उधारी छोड़ भागे, वसूली पर गए तो निकले नौकर

उदयपुर: शराब बेचकर राजस्व छलकाने वाले आबकारी विभाग के पुराने बकाया का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ठेकेदारों का करीब 22 सौ करोड़ का बकाया चल रहा है। सरकार की एमनेस्टी योजना और कई तरह की स्कीम के बावजूद वे सामने नहीं आ रहे। वसूली के दौरान सामने आ रहा है कि ठेकेदारों ने सेठ बनकर दुकानें उठाई, उधारी छोड़ भाग गए और जब वसूली करने पहुंचे तो कोई निकला नौकर तो कोई फर्जी आदमी।