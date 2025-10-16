Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Ayushman Card : राजस्थान के मरीजों को गुजरात के अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान कार्ड का लाभ, ये है सबसे बड़ी वजह

Ayushman Card Truth : आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के मरीज परेशान हैं। वजह है कि राजस्थान के मरीजों को गुजरात के अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान कार्ड का लाभ। वजह जानकर चौंका जाएंगे। सरकार की इस कमी की वजह से बेचने पड़ रहे हैं इलाज ​के लिए घर।

2 min read

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

Rajasthan Patients not getting Ayushman card benefit in Gujarat hospital this is biggest reason

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Ayushman Card Truth : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भले पूरे देश में लागू हो पर गुजरात में राजस्थानियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश के बाकी हिस्सों के मरीज गुजरात में इसी कार्ड से नि:शुल्क इलाज करवा रहे हैं। वहीं मेवाड़-मारवाड़ के सीमावर्ती जिलों के मरीज आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद भटक रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच इंटर पोर्टेबिलिटी समझौता न होने से राजस्थान के मरीजों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी किडनी, हृदय और न्यूरो के मरीजों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में लाखों रुपए खर्च कर इलाज करवाना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें घर तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं।

राजस्थान के इन जिलों के मरीज जाते हैं गुजरात

गुजरात से सटे राजस्थान के जिले उदयपुर, राजसमंद, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही और पाली से रोजाना कई मरीज गुजरात पहुंचते हैं। इन जिलों में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी अत्याधुनिक सेवाएं सीमित हैं। इस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट, बायपास सर्जरी और डायलिसिस जैसे इलाज के लिए मरीजों को अहमदाबाद रुख करना पड़ता है।

राजस्थान में अटकी हुई है यह प्रक्रिया

गुजरात के अस्पतालों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के मरीजों के आयुष्मान कार्ड मान्य हैं, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इंटर पोर्टेबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राजस्थान में यह प्रक्रिया अटकी हुई है। इसका नतीजा यह है कि एक ही अस्पताल में दूसरे राज्य का मरीज निशुल्क इलाज ले रहा है जबकि राजस्थान का मरीज वही इलाज लाखों रुपए देकर करवा रहा है।

योजना का उद्देश्य और विफलता का कारण

आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। इसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना है, लेकिन कई राज्यों के बीच एमओयू नहीं होने से इंटर-पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू नहीं हो पाई। गुजरात और राजस्थान के बीच यह समझौता अब तक नहीं हुआ। जिससे कई मरीज प्रभावित हो रहे है।

केस-2 : उदयपुर के मल्लातलाई निवासी दंपती ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। एक साल तक डायलिसिस चली, कुल खर्च करीब 10 लाख रुपए आया। कार्ड दिखाने पर डॉक्टरों ने कहा कि राजस्थान सरकार भुगतान नहीं करती इसलिए कार्ड मान्य नहीं है।

केस-2 : मावली के पलानाखुर्द निवासी रामचंद्र तेली ने बताया कि बेटे को इलाज के लिए अहमदाबाद ले गए तो वहां भी आयुष्मान कार्ड रिजेट कर दिया गया। बताया कि यह केवल राजस्थान में ही मान्य है। मजबूरी में निजी खर्च पर इलाज चल रहा है। बेटा किडनी रोग से ग्रसित है। वहां एमपी के लोगों का निशुल्क इलाज हो रहा है।

लाखों का बोझ, कार्ड हाथ में फिर भी बेअसर

राजस्थान के मरीज बताते हैं कि उन्हें गुजरात के अस्पतालों में इलाज के लिए 7 से 10 लाख रुपए तक खर्च उठाना पड़ता है। कई परिवारों ने घर गिरवी रखकर या कर्ज लेकर इलाज करवाया जबकि उनके पास वैध आयुष्मान कार्ड मौजूद था।

सरकार की ओर से चल रहे हैं प्रयास

आयुष्मान कार्ड की इंटर-पोर्टेलिबिटी सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। इस कारण से गुजरात में राजस्थानियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार स्तर पर यह प्रयास चल रहा और शीघ्र ही यह योजना शुरू हो जाएगी। डॉ.शंकर एच.बामनिया, सीएमएचओ, उदयपुर

300-400 किडनी रोगी
150 से अधिक न्यूरो मरीज
100 से अधिक हृदयाघात पीड़ित इलाज के लिए गुजरात पहुंचते हैं। अधिकांश सरकारी
योजना से वंचित (स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उदयपुर संभाग)।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर आया नया अपडेट, जानें क्या हैं प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु
जयपुर
Jaipur Metro Phase-2 New Update know key points of project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Ayushman Card : राजस्थान के मरीजों को गुजरात के अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान कार्ड का लाभ, ये है सबसे बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘रिफलेक्शन ऑफ सॉल’ ने कला जगत को दी गति, उदयपुर के आर्टिस्ट की कृति 10 लाख में बिकी

उदयपुर

Rajasthan: PM आवास योजना में भ्रष्टाचार, मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच और 5 कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका

Madan Dilawar
उदयपुर

‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

Gaurav Vallabh
उदयपुर

गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर हर पल मंडरा रहा खतरा

उदयपुर

Crime: बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा पैदा होने पर आरोपी छीन ले गया, पुलिस रही मौन

Udaipur Crime
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.