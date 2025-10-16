Ayushman Card : राजस्थान के मरीजों को गुजरात के अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान कार्ड का लाभ, ये है सबसे बड़ी वजह

Ayushman Card Truth : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भले पूरे देश में लागू हो पर गुजरात में राजस्थानियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश के बाकी हिस्सों के मरीज गुजरात में इसी कार्ड से नि:शुल्क इलाज करवा रहे हैं। वहीं मेवाड़-मारवाड़ के सीमावर्ती जिलों के मरीज आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद भटक रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच इंटर पोर्टेबिलिटी समझौता न होने से राजस्थान के मरीजों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी किडनी, हृदय और न्यूरो के मरीजों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में लाखों रुपए खर्च कर इलाज करवाना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें घर तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं।