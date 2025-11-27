Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला: साढ़े 9 बजे खुल जाती थी फर्जी कोर्ट, 16-16 घंटे खड़ा रहा बुजुर्ग, ठगे 33 लाख रुपए

Udaipur News: एक बुजुर्ग को डरा-धमकाकर 13 दिन तक तक डिजिटल अरेस्ट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही बुजुर्ग से 33 लाख 60 हजार रुपए की ठगी भी की। 25 नवंबर को ठगों ने जब 30 लाख रुपए और जमा करवाने के लिए कहा तब पीड़ित को शक हुआ।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 27, 2025

Udaipur News

बुजुर्ग को 13 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट (पत्रिका नेटवर्क फोटो)

Udaipur News: उदयपुर शहर के एक सीनियर सिटीजन को साइबर अपराधियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का फर्जी आरोप लगाकर ऐसा डराया कि वे 13 दिन तक वर्चुअल हिरासत में रहे। उन्हें ऑनलाइन कोर्ट रूम, पेशी, जज, वकील और सीबीआई अधिकारियों की नकली वीडियो कॉल दिखाते रहे। घबराए बुजुर्ग से आरोपियों ने उसके परिवार का पूरा विवरण और खातों की समस्त जानकारी ले ली।

उसके बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों, शेयर और बचत योजनाओं से 33 लाख 60 हजार रुपए निकाल लिए। मामले का खुलासा तब हुआ, जब ठग उनसे मकान का सौदा कर 30 लाख की राशि और डालने की मांग करने लगे। घबराए बुजुर्ग ने परिचित को जानकारी देने के बाद सीधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचे।

प्राधिकरण के सचिव और एडीजे कुलदीप शर्मा ने पूरी जानकारी लेकर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव से बात की। बाद में उन्होंने अपने स्टॉफ के संतोष कुमार के साथ बुजुर्ग को आईजी के पास भेजा। आईजी ने सुनवाई के बाद साइबर पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

12 नवंबर को पहला कॉल आया

परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर 12 नवंबर की सुबह एक अज्ञात कॉल आया। कॉलर ने खुद को ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड पर फर्जी सिम जारी हुई है। यह मामला बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इसके बाद कॉलर ने उन्हें एक कथित इमरजेंसी पोर्टल के वीडियो कॉल पर जोड़ दिया, जहां एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखाई दिया।

ठगों ने खुद को ट्राई और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग, 40 ट्रांजेक्शन और दो करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन में उपयोग हुआ है। आरोपियों ने दबाव बनाकर पीड़ित के सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवाए और फोन को सर्विलांस पर बता उस दिन 17 घंटे तक वीडियो कॉल ऑन रखते हुए उसके सामने खड़ा रखा।

30 लाख की राशि और मांगी तो हुआ शक

पीड़ित को बार-बार धमकी दी गई कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा केस में आरोपी है और रिपोर्ट नहीं करने पर गिरफ्तारी हो जाएगी। 25 नवंबर को आरोपियों ने जब पीड़ित 30 लाख और जमा करवाने के लिए कहा तब पीड़ित को शक हुआ। उन्होंने परिचित से बात कर सीधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

कोर्ट रूम समझकर खड़ा रहा पीड़ित

परिवादी ने बताया कि 12 से 25 नवंबर तक लगातार कॉल आए और उसे नकली कोर्ट रूम दिखाकर 16-16 घंटे तक ऑनलाइन रखते हुए खड़ा रखा। प्रतिदिन कोर्ट 9.30 बजे खोली। परिवादी असली कोर्ट समझकर बताए आदेश की पालना करता रहा। आरोपियों ने सबसे पहले बुजुर्ग को ऑनलाइन एफआइआर भेजी, फिर अरेस्ट करने का ऑर्डर भेजा, उसके बाद ऑनलाइन जमानत के बाद बॉण्ड भरवाया।

नकली कोर्ट रूम, जज व वकील दिखाए

ठगों ने पीड़ित को वीडियो कॉल पर नकली कोर्ट रूम, जज और वकील तक दिखाए। पीड़ित से अंग्रेजी में एफिडेविट लिखवाया और कहा कि उन्हें सात दिन का वर्चुअल रिमांड दिया है तथा किसी से बात करने पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इसके बाद ठगों ने पीड़ित से बैंक व पोस्ट ऑफिस खातों, शेयर, एफडी और संपत्ति की जानकारी ली। उसके खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए। इनमें यूनियन बैंक से 18 लाख 10 हजार, एसबीआई देबारी से 8 लाख 50 हजार और एसबीआई व एमके ग्लोबल के शेयर बेचकर लगभग सात लाख रुपए एक्सिस बैंक व आईसीआईसीआई बैंक के खातों में डलवाए।

साइबर पुलिस की अपील

-कोई भी सरकारी एजेंसी (टीआरएआई ट्राई, सीबीआई, पुलिस, बैंक) फोन पर कभी भी जांच, गिरफ्तारी, कोर्ट पेशी या आधार लिंक्ड अपराध के बारे में सूचना नहीं देती।
-वीडियो कॉल पर जज, पुलिस, सीबीआई दिखाना फर्जी होता है। ऐसी कोई प्रक्रिया देश में कहीं नहीं है।
-किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल, पासबुक फोटो, शेयर या एफडी की जानकारी साझा न करें।
-यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा केस, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर-अरेस्ट या फोन सर्विलांस कहकर दबाव बनाए तो तुरंत कॉल काट दें।

अनजान कॉल को न उठाएं

किसी भी अनजान कॉल को न उठाएं, किसी तरह की जानकारी मांगते हैं तो बिल्कुल नहीं दें। किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर नजदीकी थाने या फिर जिला विधिक प्राधिकरण में संपर्क स्थापित करें। हेल्पलाइन 15100 पर या 1930 पर संपर्क करें।
-कुलदीप शर्मा, एडीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव

ये भी पढ़ें

सांसद बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलक्टर टीना डाबी से भी पूछा सवाल
बाड़मेर
Barmer Disha meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला: साढ़े 9 बजे खुल जाती थी फर्जी कोर्ट, 16-16 घंटे खड़ा रहा बुजुर्ग, ठगे 33 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब सिस्टम ही बनाएगा चार्ट, रेलवे ने तय किया 8 घंटे पहले होगा तैयार

उदयपुर

ALERT: 27 नवंबर को राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में बारिश की संभावना? जल्दी देखें मौसम विभाग की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

Weather
उदयपुर

Udaipur Murder: देवर की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची भाभी, पार्टी करने के बाद सगे भाई ने कर दी थी बड़े भाई की हत्या

उदयपुर

Udaipur News: बेकाबू ट्रेलर ने 30 भेड़ों को बेरहमी से कुचला, चीखते-चिल्लाते एक के बाद एक भेड़ मरती गई

Udaipur: Speeding Trailer Runs Over 30 Sheep
उदयपुर

राजस्थान के इस जिले में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख, स्ट्रीट आर्ट के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किया था सम्मानित

International Artist Jimmy Sheikh In Udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.