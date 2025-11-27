राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला: साढ़े 9 बजे खुल जाती थी फर्जी कोर्ट, 16-16 घंटे खड़ा रहा बुजुर्ग, ठगे 33 लाख रुपए

-कोई भी सरकारी एजेंसी (टीआरएआई ट्राई, सीबीआई, पुलिस, बैंक) फोन पर कभी भी जांच, गिरफ्तारी, कोर्ट पेशी या आधार लिंक्ड अपराध के बारे में सूचना नहीं देती।

-वीडियो कॉल पर जज, पुलिस, सीबीआई दिखाना फर्जी होता है। ऐसी कोई प्रक्रिया देश में कहीं नहीं है।

-किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल, पासबुक फोटो, शेयर या एफडी की जानकारी साझा न करें।

-यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा केस, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर-अरेस्ट या फोन सर्विलांस कहकर दबाव बनाए तो तुरंत कॉल काट दें।