पत्नी की चालाकी से बच गया पूरा परिवार, हाइवे पर घेर लिए थे बदमाश, साढ़े 3 लाख की अंगूठी और नकदी लूट ले गए

कपड़ा उद्यमी आशीष गुजराती (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: सूरत के कपड़ा उद्यमी और दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष के साथ हाइवे पर ऋषभदेव थाना क्षेत्र में लूट की वारदात हो गई। वे दोस्त और परिवार के साथ सूरत से उदयपुर आ रहे थे।
हाइवे पर गाड़ी रोकी तो बदमाशों ने घेर लिया। मारपीट कर घायल कर दिया। उनसे 15 हजार रुपए और साढ़े 3 लाख कीमत की हीरे की अंगूठी लूट ली। घटना 26 अक्टूबर रात 11.30 बजे की है।
कपड़ा उद्यमी आशीष गुजराती से उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे पर ऋषभदेव थाना क्षेत्र में पीपली गांव के पास वारदात हुई। लुटेरों ने हमला करके साढ़े तीन लाख से ज्यादा के जेवर-नकदी लूट लिए। बदमाश परिवार के सदस्यों को भी लूटने के प्रयास में थे, लेकिन सजगता से बच गए।
उद्यमी ने ऋषभदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उद्यमी स्वामी गुणातीत नगर पीपलोद वैसु सूरत निवासी आशीष गुजराती पुत्र प्रमोद चन्द्र ने बताया कि वे पत्नी और दोस्तों व अन्य परिजनों के साथ कार में सूरत से उदयपुर पहुंच रहे थे।
हाइवे पर रामदेवजी मंदिर के पास लघुशंका के लिए रुके। इसी दौरान एक बाइक पर आए तीन बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने उद्यमी को धमकाते हुए रुपए और सोने की अंगूठी छीन ली।
बदमाश उद्यमी के परिजनों से भी जेवर-नकदी मांगने लगे। उद्यमी ने विरोध किया तो लुटेरे ने सिर पर लठ से वार कर दिया। उद्यमी की पत्नी ने कार आगे बढ़ाकर सड़क के बीच खड़ी कर दी और मदद मांगने लगी। पीछे से आए वाहर रुक गए तो लुटेरे भाग गए। अन्य कार सवार लोगों ने उद्यमी को संभाला।
लहूलुहान उद्यमी को लेकर परिवारजन उदयपुर पहुंचे। यहां सूरजपोल थाने में पहुंचकर घटनाक्रम बताया। पुलिस ने एमबी चिकित्सालय में उनका मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर ऋषभदेव थाने में भेजी गई। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच करते हुए बदमाशों की तलाश कर रही है।
