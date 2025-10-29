पत्नी की चालाकी से बच गया पूरा परिवार, हाइवे पर घेर लिए थे बदमाश, साढ़े 3 लाख की अंगूठी और नकदी लूट ले गए



बदमाश उद्यमी के परिजनों से भी जेवर-नकदी मांगने लगे। उद्यमी ने विरोध किया तो लुटेरे ने सिर पर लठ से वार कर दिया। उद्यमी की पत्नी ने कार आगे बढ़ाकर सड़क के बीच खड़ी कर दी और मदद मांगने लगी। पीछे से आए वाहर रुक गए तो लुटेरे भाग गए। अन्य कार सवार लोगों ने उद्यमी को संभाला।