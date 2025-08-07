Madan Dilawar: NCERT किताब विवाद में मदन दिलावर की एंट्री, मीडिया के सवाल पर दिया बेतुका जवाब

वहीं दूसरी तरफ सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में भेंट की। इस मुलाकात में सांसद मेवाड़ ने एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक में मेवाड़ क्षेत्र के इतिहास से जुड़े गलत चित्रण को लेकर चिंता जताई। विशेष रूप से कक्षा 8 की पुस्तक (भाग - 1, इकाई 3, पृष्ठ 71) में दर्शाए मानचित्र में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाए जाने पर सांसद ने आपत्ति जताई।