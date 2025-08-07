Madan Dilawar: NCERT किताब विवाद में मदन दिलावर की एंट्री, मीडिया के सवाल पर दिया बेतुका जवाब

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को उदयपुर के नगर निगम के टाउन हॉल में मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इतिहासकार नहीं हैं और शिक्षा मंत्री सभी विषयों का ज्ञाता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दरअसल शिक्षा मंत्री राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।
इस दौरान मीडिया ने उनसे एनसीईआरटी की किताबों में राजस्थान को मराठा के अधीन बताने वाले नक्शे को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को सभी भाषाओं और किताबों का ज्ञान हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। हिंदुस्तान चीन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। उन्होंने कहा कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो हम ही उन्हें समृद्ध करेंगे, तो हमारे देश का नुकसान होगा।
वहीं दूसरी तरफ सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में भेंट की। इस मुलाकात में सांसद मेवाड़ ने एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक में मेवाड़ क्षेत्र के इतिहास से जुड़े गलत चित्रण को लेकर चिंता जताई। विशेष रूप से कक्षा 8 की पुस्तक (भाग - 1, इकाई 3, पृष्ठ 71) में दर्शाए मानचित्र में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाए जाने पर सांसद ने आपत्ति जताई।
सांसद ने कहा कि मेवाड़ का इतिहास सदियों तक स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। इसे किसी राजनीतिक या क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के आधार पर विकृत करना गलत है। उन्होंने कहा कि इतिहास को सटीक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।