उदयपुर : अस्पतालों में खड़े दुपहिया वाहनों पर सीएमएचओ सख्त, बोले- थाने से छुड़ाने पड़ेंगे वाहन

सीएचसी कानोड़ में सीमित मानव संसाधन के बावजूद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के कुशल प्रबंधन की सराहना की गई। पीएचसी लूणदा में केंद्र की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली और अनुशासन बनाए रखने के प्रयासों को भी सराहा गया। वहीं, पीएचसी हीता के मुख्य द्वार पर संस्थान का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने पर सीएमएचओ ने नाराजगी जताई। प्रभारी अधिकारी को तीन दिन में मुख्य द्वार पर स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखवाकर उसकी फोटो कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निवेदिता जोशी को इसकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराने को कहा गया।