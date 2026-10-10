Rjasthan: हिस्ट्रीशीटर को जेल में वीआईपी सुविधा, मोबाइल-टीवी और बीड़ी-सिगरेट.., तीन गिरफ्तार

उदयपुर। सेंट्रल जेल में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नरेश की बैरिक से मोबाइल, एलईडी टीवी और इंडक्शन जैसी सुविधाएं मिलने के मामले में पुलिस ने तीन बंदियों को गिरफ्तार किया है। जेल के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मौजूदगी और मोबाइल चार्ज करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर तक इस्तेमाल किए जाने के खुलासे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जेल के भीतर ये सामान कैसे पहुंचा और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।