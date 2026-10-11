उदयपुर : उधार के भरोसे का पोषाहार, बिना राशि के कैसे पकाएं भोजन? 2977 विद्यालयों में 2.64 लाख बच्चों के पोषाहार पर दबाव

पहले भुगतान पीडी और एसएनए पोर्टल के माध्यम से किए जाते थे। अब व्यवस्था एसएनए स्पर्श पोर्टल पर स्थानांतरित की गई है। इसके तहत बैंक खातों का डेटा दर्ज करने और अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन काम धीमा होने से भुगतान अटकने की बात सामने आ रही है। मिड-डे मील की कन्वर्जन राशि से भोजन तैयार करने का खर्च पूरा किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 6.78 रुपए और कक्षा छह से आठ तक 10.17 रुपए निर्धारित हैं। वहीं, कुक कम हेल्पर को 2467 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। बाल गोपाल योजना में दूध गर्म करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय निर्धारित है। इसके अलावा चीनी और गैस का खर्च भी बकाया है।