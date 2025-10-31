राजस्थान में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, खुद को हरियाणा पुलिस का जवान बताया, शिकायत पर भी पुलिस कुछ नहीं की



बता दें कि घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो अपहरण करने वालों ने खुद को हरियाणा पुलिस का जवान बताया और कहा कि युवक किसी मामले में फरार चल रहा है।