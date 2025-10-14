‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

Gaurav Vallabh (Photo-X)
Gaurav Vallabh Statement: उदयपुर: पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रो. गौरव वल्लभ सोमवार को उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वंशवाद और वरिष्ठ नेताओं के पीए ही नेता के रूप में चल सकते हैं। राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद के ध्वजवाहक पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं।
बता दें कि पिछले दिनों उदयपुर आईं कांग्रेस की ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने प्रो. गौरव वल्लभ को भाजपा का स्लीपर सेल बताया था। इसके जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं कांग्रेस की उस महिला को तो नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि वह वंशवाद से ताल्लुक रखती होंगी। कांग्रेस तो पूरी तरह से वंशवाद का केंद्र बन चुकी है।
मैं अगर भाजपा का स्लीपर सेल हूं तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मेरी बात मानकर आगे बढ़ते थे। सीधे तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे को अज्ञानी साबित किया जा रहा है।
ऐसे बयान राजस्थान में राहुल गांधी को चुनौती देने वाला दिलवा रहा है। गहलोत ने उदयपुर में यशोमती ठाकुर से बयान दिलवाकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करवाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की स्क्रिप्ट राजस्थान से लिखी गई। जो महिला नेत्री (पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर) मुझे भाजपा का स्लीपर सेल बता रही थीं, दरअसल वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को ही गाली दे रही थीं।
उन्होंने कहा, राहुल गांधी नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की बोली बोलते हैं। लगता है उनकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आती है। वे पाकिस्तान के सवाल भारत में पूछते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पाकिस्तान में इस समय राजनीति की अपार संभावनाएं हैं। कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए।
प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र की समझ ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा देश हमारी सेना को सलाम कर रहा था, तब राहुल गांधी संसद में आहत करने वाले सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान घुटनों पर आया तब भारत ने सीज फायर किया। लेकिन, कांग्रेस के बयान सेना के विरुद्ध रहे।
प्रो. गौरव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तब एक पीए कांग्रेसी नेता उदयपुर आए और मेरे ही खिलाफ बयान दिया। लेकिन, पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जमीनी हकीकत का कांग्रेस का लेना-देना नहीं रहा, बल्कि वंशवाद और परिवारवाद से प्रेरित लोग ही कांग्रेस चला रहे हैं।
