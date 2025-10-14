Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

Gaurav Vallabh Statement: उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रो. गौरव वल्लभ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, गहलोत वंशवाद और परिवारवाद के ध्वजवाहक हैं। वहीं, राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 14, 2025

Gaurav Vallabh

Gaurav Vallabh (Photo-X)

Gaurav Vallabh Statement: उदयपुर: पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रो. गौरव वल्लभ सोमवार को उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वंशवाद और वरिष्ठ नेताओं के पीए ही नेता के रूप में चल सकते हैं। राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद के ध्वजवाहक पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं।


बता दें कि पिछले दिनों उदयपुर आईं कांग्रेस की ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने प्रो. गौरव वल्लभ को भाजपा का स्लीपर सेल बताया था। इसके जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं कांग्रेस की उस महिला को तो नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि वह वंशवाद से ताल्लुक रखती होंगी। कांग्रेस तो पूरी तरह से वंशवाद का केंद्र बन चुकी है।


'खड़गे मेरी बात मानकर आगे बढ़ते थे'


मैं अगर भाजपा का स्लीपर सेल हूं तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मेरी बात मानकर आगे बढ़ते थे। सीधे तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे को अज्ञानी साबित किया जा रहा है।


ऐसे बयान राजस्थान में राहुल गांधी को चुनौती देने वाला दिलवा रहा है। गहलोत ने उदयपुर में यशोमती ठाकुर से बयान दिलवाकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करवाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की स्क्रिप्ट राजस्थान से लिखी गई। जो महिला नेत्री (पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर) मुझे भाजपा का स्लीपर सेल बता रही थीं, दरअसल वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को ही गाली दे रही थीं।


पाकिस्तान से चुनाव लड़े राहुल


उन्होंने कहा, राहुल गांधी नई दिल्ली में रहकर इस्लामाबाद की बोली बोलते हैं। लगता है उनकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आती है। वे पाकिस्तान के सवाल भारत में पूछते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पाकिस्तान में इस समय राजनीति की अपार संभावनाएं हैं। कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए।


पाकिस्तान पर बयानों पर सवाल


प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र की समझ ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा देश हमारी सेना को सलाम कर रहा था, तब राहुल गांधी संसद में आहत करने वाले सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान घुटनों पर आया तब भारत ने सीज फायर किया। लेकिन, कांग्रेस के बयान सेना के विरुद्ध रहे।


पार्टी विरोधी बयान देने वाले भी कांग्रेस में


प्रो. गौरव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तब एक पीए कांग्रेसी नेता उदयपुर आए और मेरे ही खिलाफ बयान दिया। लेकिन, पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जमीनी हकीकत का कांग्रेस का लेना-देना नहीं रहा, बल्कि वंशवाद और परिवारवाद से प्रेरित लोग ही कांग्रेस चला रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan School Uniform: सामान्य-OBC वर्ग के छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं की बेटियां भी योजना से बाहर, करना पड़ेगा इंतजार
डूंगरपुर
Rajasthan School Uniform

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 11:16 am

Published on:

14 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर हर पल मंडरा रहा खतरा

उदयपुर

Crime: बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा पैदा होने पर आरोपी छीन ले गया, पुलिस रही मौन

Udaipur Crime
उदयपुर

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

Rajasthan Government Employees are Confused about 21 October find out what matter is
उदयपुर

उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म

Udaipur RTO Digital
उदयपुर

अब घर-घर पहुंच रही पाइपलाइन से गैस, नए इलाकों में अब तक चार हजार कनेक्शन

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.