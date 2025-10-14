‘गहलोत वंशवाद-परिवारवाद के ध्वजवाहक, कांग्रेस क्यों न राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़वाए’ उदयपुर में बोले गौरव वल्लभ



ऐसे बयान राजस्थान में राहुल गांधी को चुनौती देने वाला दिलवा रहा है। गहलोत ने उदयपुर में यशोमती ठाकुर से बयान दिलवाकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करवाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की स्क्रिप्ट राजस्थान से लिखी गई। जो महिला नेत्री (पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर) मुझे भाजपा का स्लीपर सेल बता रही थीं, दरअसल वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को ही गाली दे रही थीं।