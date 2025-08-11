Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत

Udaipur Horrific Accident : उदयपुर जिले के कोटड़ा के बेकरिया थाना क्षेत्र के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। खोखरिया नाल सुरंग के समीप सोमवार सुबह करीब एक बजे एक भीषण सड़क हादसे में चालक-खलासी की मौत हो गई। जहां गोगुंदा की ओर से आटे के कट्टे को लेकर पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा एक ट्रेलर अचानक डिवाइडर पार कर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आटे के कट्टे केबिन पर गिरने से चालक व खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।