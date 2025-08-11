11 अगस्त 2025,

सोमवार

उदयपुर

Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत

Udaipur Horrific Accident : उदयपुर जिले के कोटड़ा के बेकरिया थाना क्षेत्र के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। खोखरिया नाल सुरंग के समीप सोमवार सुबह करीब 1 बजे तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिर गया। इस भीषण सड़क हादसे में चालक-खलासी की मौत हो गई।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Udaipur Gogunda Pindwara highway Horrific road accident high speed trailer fell into ditch driver and helper died
Accident (Image: Patrika)

Udaipur Horrific Accident : उदयपुर जिले के कोटड़ा के बेकरिया थाना क्षेत्र के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। खोखरिया नाल सुरंग के समीप सोमवार सुबह करीब एक बजे एक भीषण सड़क हादसे में चालक-खलासी की मौत हो गई। जहां गोगुंदा की ओर से आटे के कट्टे को लेकर पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा एक ट्रेलर अचानक डिवाइडर पार कर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आटे के कट्टे केबिन पर गिरने से चालक व खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस ने मामला दर्ज किया, परिजनों को दी हादसे की सूचना

सूचना मिलते ही हाईवे टीम के भगवत सिंह झाला, बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया पुलिस जाब्ता के साथ हाईवे एम्बुलेंस के पायलट सूरज मीणा व ईएमटी अमृत मेघवाल मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस व हाईवे टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला और बेकरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को हादसे की सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी।

ट्रेलर की रफ्तार तेज, चालक ने खोया संतुलन

वही थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने बताया कि लंबे ढलान पर ट्रेलर की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक ने संतुलन खो दिया और यह हादसा हो गया।

स्थानीय ग्रामीण नाराज, हाईवे ठेकेदार नहीं हटा रहे ब्लैक स्पॉट

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन हाईवे ठेकेदार अब तक ब्लैक स्पॉट को नहीं हटा रहा, जिसके चलते रोजाना कोई न कोई हादसा हो रहा है।

Updated on:

11 Aug 2025 02:41 pm

Published on:

11 Aug 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत

