Heavy Rain: उदयपुर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे जाम; 2 दिन बारिश का अलर्ट

उदयपुर। उदयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच उदयपुर में नेशनल हाईवे 58 E पर आज सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हो गया। जिसके चलते झाड़ोल-उदयपुर सड़क मार्ग पर जाम लग गया।
बता दें कि मौसम विभाग ने दो दिन तक उदयपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर उदयपुर के सभी जिलों में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी है। जिलेभर में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है और कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी है।
जानकारी के मुताबिक नेशनल हाइवे 58-E पर ऊंडावेला बस स्टैंड के निकट अलसुबह लैंड स्लाइड होने के कारण जाम लग गया। करीब 2 घंटे तक वाहन चालक जाम में फंसे रहे। एनएच ऑर्थोरिटी ने मलबे को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। सूचना पर झाड़ोल थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची।
इधर, गोरमघाट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा खिसककर रेलवे ट्रैक पर आ गए है। इससे रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक मारवाड़ से कामलीघाट के बीच चलने वाली मीटरगेज रेल सेवाएं रोक दी हैं। रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 09695 मारवाड़–कामलीघाट और गाड़ी संख्या 09696 कामलीघाट–मारवाड़ जंक्शन रेल सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।
उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान में सक्रिय मानसून के तहत आगे भी भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सोमवार-मंगलवार को भी जिले में भारी बरसात होना संभव है। इसी को लेकर जिला प्रशासन से लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से एहतियात बरती गई है।
साबरमती बांध का बहाव होने के कारण कोटड़ा-देवला मार्ग बंद होने से वाहन चालकों और बस यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कोटड़ा-पानरवा मार्ग पर खाचन पुलिया और कोटड़ा-स्वरूपगंज मार्ग पर भी नदी का पानी तेज बहाव पर होने से मार्ग बंद हो गया।लसाडिय़ा में भरेव स्थित सरकारी स्कूल का भवन धराशायी हो गया। गनीमत रही की रविवार को भवन गिरा, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ।
मानसी वाकल बांध के कैचमेंट एरिया के तलाई गांव में पानी भर गया। यहां 2 कच्चे में पानी भर गया और घर पानी से घिर गए। दोनों परिवार के 15 लोगों को नाव से बाहर निकाला गया। प्रशासन ने रेस्क्यू कर इन्हें रिश्तेदारों के यहां पहुंचाया गया है। डाकनकोटड़ा गांव के फला चोटिया मगरा में मकान गिर गया। बाबू पुत्र रूपाजी मीणा का केलूपोश मकान गिरने से तीन बकरियां मर गई।