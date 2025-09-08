Heavy Rain: उदयपुर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे जाम; 2 दिन बारिश का अलर्ट

मानसी वाकल बांध के कैचमेंट एरिया के तलाई गांव में पानी भर गया। यहां 2 कच्चे में पानी भर गया और घर पानी से घिर गए। दोनों परिवार के 15 लोगों को नाव से बाहर निकाला गया। प्रशासन ने रेस्क्यू कर इन्हें रिश्तेदारों के यहां पहुंचाया गया है। डाकनकोटड़ा गांव के फला चोटिया मगरा में मकान गिर गया। बाबू पुत्र रूपाजी मीणा का केलूपोश मकान गिरने से तीन बकरियां मर गई।