उदयपुर: खड़ी कार के बोनट में घुसा 10 फीट का अजगर, इंजन के ऊपर बैठा मिला

उदयपुर के रामपुरा क्षेत्र में खड़ी कार के इंजन में 10 फीट लंबा अजगर घुस गया। लोगों ने वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसायटी को सूचना दी। टीम ने कार का लॉक खुलवाकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। less than 1 minute read