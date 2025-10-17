Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर: खड़ी कार के बोनट में घुसा 10 फीट का अजगर, इंजन के ऊपर बैठा मिला

उदयपुर के रामपुरा क्षेत्र में खड़ी कार के इंजन में 10 फीट लंबा अजगर घुस गया। लोगों ने वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसायटी को सूचना दी। टीम ने कार का लॉक खुलवाकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 17, 2025

Udaipur News

कार के बोनट में घुसा 10 फीट का अजगर (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: उदयपुर शहर में गुरुवार को अजीब वाकया सामने आया। रामपुरा क्षेत्र में एक कार के इंजन में 10 फीट अजगर जा घुसा। वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।


दरअसल, रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी क्षेत्र में एक कार कई दिनों से सड़क किनारे खड़ी की हुई थी। गुरुवार को आसपास के लोगों को कार के बोनट के नीचे किसी वन्य जीव की हलचल दिखी। इस पर काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई।

विप्र फाउंडेशन के अनुज दीक्षित, रविन्द्र नागदा, विनोद नागदा और दुष्यंत जोशी समेत कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसायटी को सूचना दी।


सोसायटी के विक्रम सालवी मौके पर पहुंचे। कार लॉक थी और मालिक उदयपुर से बाहर थे। इस पर कार मालिक को मैकेनिक से लॉक खुलवाने का आग्रह किया। मैकेनिक से जैसे बोनट खोला तो एक अजगर इंजन के ऊपर बैठा हुआ मिला।


रेस्क्यू सोसायटी के सालवी ने अजगर को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। मोहल्लेवासियों की सूचना पर नाई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। डीएफओ यादवेंद्र सिंह चुंडावत के आदेश पर अजगर को सुरक्षित छोड़ा गया।

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

