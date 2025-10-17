उदयपुर: पेट पालने के लिए पेट्रोल पंप पर 3 दिन पहले शुरू की नौकरी, कार वाले ने एक झटके में कर दिया सब कुछ तहस-नहस



डबोक थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया, घटना गुड़ली स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार शाम 5 बजे की है। हादसे में देबारी निवासी रुकमणी (55) पति श्यामलाल मेघवाल गंभीर घायल हो गई। वह पेट्रोल पंप पर सफाईकर्मी है। काम के बाद वह पेट्रोल पंप के पास ही बैठी थी। तभी कार सवार युवक पेट्रोल भरवाकर लौट रहा था। उसने महिला पर कार चढ़ा दी।