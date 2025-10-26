काल के गाल में समा गए 4 बच्चे: शव को सीने से लगाकर फफक कर रोए परिजन, बहादुर बच्ची को याद कर मां-बाप बेसुध

मृतक बच्चे (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढावा के अंतर्गत सराय गांव के पास तलाई में डूबने से चार बच्चों की मौत की घटना के बाद शोक की लहर है। परिजन चारों बच्चों को याद करके बेसुध हो गए। तलाई में से शवों को निकालने के बाद परिजन अपने बच्चों को सीने से लगाकर फफक पड़े।
कोमल, मनोहर, पायल और सुमन चारों बच्चों की तलाई में डूबने से मौत हो गई। इनमें से मनोहर कालबेलिया ओर कोमल कालबेलिया सगे भाई बहन थे। वहीं, पायल कालबेलिया और सुमन कालबेलिया चचेरी बहनें थीं। तलाई में चचेरे भाई और बहनों की डूबने के बाद आवाज सुनकर सुमन अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने पहुंची। तीनों बच्चों को बचाने के प्रयास में सुमन की भी डूबने से मौत हो गई।
सुमन की बहादुरी देखकर परिजनों के साथ ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि सुमन ने अपने चचेरे भाई-बहनों को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक गहराई होने के कारण बचाते हुए वह भी हादसे का शिकार हो गई।
इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। परिजनों को क्या पता था कि सुबह घर के आंगन में हंस कर खेलने वाले बच्चे शाम को इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। बच्चों के माता-पिता और अन्य परिजन बार-बार उनको याद करके बेसुध हो रहे थे। जैसे ही चारों बच्चों के शव घर पहुंचे तो माता-पिता बेहोश हो गए।
इस दौरान परिवार के अन्य लोगों ने उनको संभालते हुए ढाढस बंधाया। वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी ने चार बच्चों की एकसाथ मौत होने पर गहरा दु:ख जताया है। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।
इधर, हादसे की सूचना मिलते ही ढावा सरपंच मदनलाल कीर, दुदाराम मेघवाल, शंकरलाल मेघवाल, राजेंद्र कीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इन्होंने परिजनों के साथ खड़े रहकर सांत्वना देते हुए ढाढस बंधाया। बच्चों के शवों को देखकर विलाप करते परिजनों को संभालते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।
