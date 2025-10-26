Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

काल के गाल में समा गए 4 बच्चे: शव को सीने से लगाकर फफक कर रोए परिजन, बहादुर बच्ची को याद कर मां-बाप बेसुध

तलाई में डूबने से चार बच्चों की मौत की घटना के बाद शोक की लहर है। परिजन चारों बच्चों को याद करके बेसुध हो गए।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 26, 2025

Udaipur News

मृतक बच्चे (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढावा के अंतर्गत सराय गांव के पास तलाई में डूबने से चार बच्चों की मौत की घटना के बाद शोक की लहर है। परिजन चारों बच्चों को याद करके बेसुध हो गए। तलाई में से शवों को निकालने के बाद परिजन अपने बच्चों को सीने से लगाकर फफक पड़े।


कोमल, मनोहर, पायल और सुमन चारों बच्चों की तलाई में डूबने से मौत हो गई। इनमें से मनोहर कालबेलिया ओर कोमल कालबेलिया सगे भाई बहन थे। वहीं, पायल कालबेलिया और सुमन कालबेलिया चचेरी बहनें थीं। तलाई में चचेरे भाई और बहनों की डूबने के बाद आवाज सुनकर सुमन अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने पहुंची। तीनों बच्चों को बचाने के प्रयास में सुमन की भी डूबने से मौत हो गई।


सुमन की बहादुरी देखकर परिजनों के साथ ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि सुमन ने अपने चचेरे भाई-बहनों को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक गहराई होने के कारण बचाते हुए वह भी हादसे का शिकार हो गई।


इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। परिजनों को क्या पता था कि सुबह घर के आंगन में हंस कर खेलने वाले बच्चे शाम को इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। बच्चों के माता-पिता और अन्य परिजन बार-बार उनको याद करके बेसुध हो रहे थे। जैसे ही चारों बच्चों के शव घर पहुंचे तो माता-पिता बेहोश हो गए।


इस दौरान परिवार के अन्य लोगों ने उनको संभालते हुए ढाढस बंधाया। वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी ने चार बच्चों की एकसाथ मौत होने पर गहरा दु:ख जताया है। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।


इधर, हादसे की सूचना मिलते ही ढावा सरपंच मदनलाल कीर, दुदाराम मेघवाल, शंकरलाल मेघवाल, राजेंद्र कीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इन्होंने परिजनों के साथ खड़े रहकर सांत्वना देते हुए ढाढस बंधाया। बच्चों के शवों को देखकर विलाप करते परिजनों को संभालते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: एनीकट में नहाने उतरे 3 भाई-बहन सहित 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / काल के गाल में समा गए 4 बच्चे: शव को सीने से लगाकर फफक कर रोए परिजन, बहादुर बच्ची को याद कर मां-बाप बेसुध

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में ग्रामीणों की जान से हो रहा था खिलवाड़, 7 अवैध मेडिकल स्टोर सीज, चेतावनी भी दी गई

Udaipur
उदयपुर

Udaipur News: बाइक सवार की मौत मामले में DSP का खुलासा, बाप पार्टी के नेताओं ने एक करोड़ का मुआवजा दिलाने को लेकर उकसाया, परिजन शव उठाने को थे तैयार

उदयपुर

पानी में बुझे चिराग… तलाई में चार बच्चे डूबे, मरने वालों में 3 भाई-बहन

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: एनीकट में नहाने उतरे 3 भाई-बहन सहित 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

उदयपुर

सांवलियाजी की एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणादायक है होटल में कैटरिंग का करने के बाद सोशल मीडिया स्टार बने कृशु की कहानी

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.