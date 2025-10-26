काल के गाल में समा गए 4 बच्चे: शव को सीने से लगाकर फफक कर रोए परिजन, बहादुर बच्ची को याद कर मां-बाप बेसुध



कोमल, मनोहर, पायल और सुमन चारों बच्चों की तलाई में डूबने से मौत हो गई। इनमें से मनोहर कालबेलिया ओर कोमल कालबेलिया सगे भाई बहन थे। वहीं, पायल कालबेलिया और सुमन कालबेलिया चचेरी बहनें थीं। तलाई में चचेरे भाई और बहनों की डूबने के बाद आवाज सुनकर सुमन अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने पहुंची। तीनों बच्चों को बचाने के प्रयास में सुमन की भी डूबने से मौत हो गई।