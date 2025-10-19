उदयपुर शहरवासियों को दिवाली का तोहफा, आज से रोजाना होगी जलापूर्ति, अपना वार्ड देखकर जानिए कब आएगा पानी



-वार्ड 15 और 34 के सैफी कॉलानी, किशनपोल, इंद्रानगर बीड़ा क्षेत्र में दोपहर 12 से 1.30 बजे तक।

-वार्ड 13 में खांजीपीर, खडकजी का चौक, सालवी कॉलोनी, नूरी चौक, किशनपोल में दोपहर 1.30 से 3 बजे तक।

-वार्ड 34 के सर्वऋतु विलास, अग्रसेन नगर, शिवाजी नगर, उदियापोल, कमलवाड़ी में दोपहर 3 से 4.30 बजे तक।

-वार्ड 34 के मोगरावाड़ी, सर्वऋतु विलास, शिवाजी नगर में दोपहर 4.30 बजे से 6 बजे तक।

-वार्ड 49 व 59 के रावत बुक स्टोर से वुडलैंड बापूबाजार में सुबह 5 बजे से 6.30 बजे तक।

-वार्ड 50 मेहताजी की बाड़ी क्षेत्र में सुबह 5 बजे से 6.30 बजे तक।

-वार्ड 50 व 59 के अस्थल मंदिर, सूरजपोल, खटीकवाड़ा में सुबह 5 बजे से 6.30 बजे तक।

-वार्ड 60 के रामद्वारा चौक, सीमेंट गली, मुल्ला चौक, अवाड़ा चौक, धोलीबावड़ी में सुबह 6.30 से 8 बजे तक।

-वार्ड 57, 59, 60 के मंडी की नाल, भोपलवाड़ी, खत्रियों की गली, कमल बैंड गली, चौधरी की गली में सुबह 6.30 से 8 बजे तक।

-वार्ड 50 व 59 के अमल का कांटा, खैरादीवाड़ा, मुखर्जी चौक में सुबह 8 से 9.30 बजे तक।

-वार्ड 50 के कैलाश कॉलोनी, शर्मा कॉलोनी में सुबह 9.30 से 10.45 बजे तक।

-वार्ड 49 व 60 के बापूबाजार से देहलीगेट तक में सुबह 9.30 से 10.45 बजे तक।

-वार्ड 13 के कच्ची बस्ती मांछला मंगरा में शाम 7 से 8 बजे तक।

-वार्ड 5 और 55 के गोगावत वाड़ी, ईलाजी का नीम, महावतवाड़ी, चांदपोल, पन्नाधाय मार्ग, पुरोहितजी का खुर्रा, भैरूघाटी, बारी घाट में सुबह 4.30 से 6.40 बजे तक।

-वार्ड 54, 58, 59 के कुहारवाड़ा, मुखर्जी चौक, ईमली चौक, नयाघरों का मोहल्ला, नायकवाड़ा, सिंधी बाजार, कमल गली, भडभूजा घाटी क्षेत्र में सुबह 4.30 से 6.40 बजे तक।

-वार्ड 5, 52, 55 के जगदीश चौक से घंटाघर, लालघाट, सिटी पैलेस, गणगौर घाट, गडिया देवरा, नावघाट, पांडुवाडी, गणेशघाटी, नानीगली में सुबह 6.40 से 8.10 तक।

-वार्ड 51 के हेलावाड़ी में सुबह 6.40 से 8.10 तक।

-वार्ड 51 के रावजी का हाटा पोस्ट ऑफिस रोड, कालाजी-गोराजी क्षेत्र, नाईयों की तलाई, पीपलेश्वर, पासवान गली, नजर बाग में सुबह 9.10 से 10.40 बजे तक।

-वार्ड 53 के कसारों की ओल, टिबा, घाणेराव घाटी में सुबह 10.40 से 12.10 तक।

-वार्ड 54, 56, 57 के मेहताजी की खिड़की, मोती चौहट्टा रोड़, मालदास स्ट्रीट, सिंघटवाड़ी, बापना गली, काजीवाड़ा, मोईदपुरा, नजम मार्ग में सुबह 10.40 से 12.10 तक।

-वार्ड 57 के छोटा भोईवाड़ा, बड़ा भोईवाड़ा, आदेश्वर कॉलोनी, लुकमान मार्ग, कहार भोईवाड़ा, मोचियों का नोहरा, सोनियों की गली में दोपहर 12.10 से 1.40 बजे तक।

-वार्ड 50, 51 के गायत्री मार्ग, छोटी ब्रह्मपुरी, कानजी का हाटा में दोपहर 1.40 बजे से 3.10 बजे तक।

-वार्ड 53 के पिछोली क्षेत्र में दोपहर 1.40 से 3.10 बजे तक।

-वार्ड 52, 53 के वारियों की घाटी, सोलंकियों की घाटी, उंटों का कारखाना, चिंतामणी घाटी में दोपहर 3.10 से 4.40 बजे तक।

-वार्ड 53, 58 के जडियो की ओल, भंडारियों का घाट, बोलियों का चौक, सोना सेहरी, दांता भैरू, श्रीनाथ मार्ग, हुमड़ों की सेहरी में दोपहर 3.10 से 4.40 बजे तक।

-वार्ड 54, 55 के करजाली हाउस, तंबोलियों की गली, शिवरती हाउस, गांगा गली में दोपहर 4.40 से शाम 6.10 बजे तक।

-वार्ड 56 के सिलावटवाड़ी, खटीकवाड़ा, डाकोतवाड़ी, सुथारवाड़ा, बस्तीरामजी की बाड़ी, हाथीपोल, पन्नाधाय मार्ग, नयावाड़ा चौक में दोपहर 4.40 से शाम 6.10 बजे तक।

-वार्ड 55 के जाटवाड़ी, चित्तौड़ों का टिबा, कल्लेसात, ईमलीघाट, पन्नाधाय मार्ग में शाम 7.40 से 9.10 बजे तक।

-वार्ड 12 के नागानगरी, हनुमान घाट, नागरवाड़ी, खोड़ी ईमली, भीण्डर हवेली, बाघेरों का नोहरा, ब्रह्मपोल, अंबापोल, जाडागणेजी, अमराई रोड़ में शाम 7.40 से 9.10 बजे तक।