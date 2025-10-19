MBA स्टूडेंट की 3 महीने पहले हुई सगाई, जल्द होने वाली थी शादी, झील में मिला शव



वहीं, दोपहर तीन बजे बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने मावली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर शुक्रवार सुबह छात्रा का शव मिला था। शनिवार को पहचान होने पर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराते हुए शव परिजनों को सौंपा।