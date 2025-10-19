Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

MBA स्टूडेंट की 3 महीने पहले हुई सगाई, जल्द होने वाली थी शादी, झील में मिला शव

उदयपुर के फतहसागर झील में मिले शव की पहचान एमबीए छात्रा के रूप में हुई है। सुसाइड के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Udaipur

एमबीए छात्रा की तीन माह पहले हुई थी सगाई (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: फतहसागर झील में मिले शव की पहचान एमबीए छात्रा के रूप में हुई। सुसाइड के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई। तीन महीने पहले उसकी सगाई हुई थी और जल्द ही शादी भी होने वाली थी।


पुलिस ने बताया, शुक्रवार को फतहसागर में मृत मिली युवती की पहचान मावली निवासी भारती तेली (25) के रूप में हुई। वह एमबीए छात्रा थी और 15 अक्टूबर को किताबें खरीदने की बात कहकर मावली से उदयपुर के लिए निकली।


वहीं, दोपहर तीन बजे बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने मावली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर शुक्रवार सुबह छात्रा का शव मिला था। शनिवार को पहचान होने पर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराते हुए शव परिजनों को सौंपा।


परिजन ने नहीं जताई आशंका


भारती के पिता का निधन कुछ साल पहले हुआ है। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार घर पर ही तेल घाणी चलाता है। परिजनों की ओर से दर्ज केस में भारती की मौत के पीछे किसी पर भी आशंका नहीं जताई है।

खबर शेयर करें:

