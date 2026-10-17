उदयपुर : 6 की चाय, 12 का पोहा…देना होगा एक-एक कचौरी का हिसाब, खर्च की लक्ष्मण रेखा तय

उदयपुर. पंचायतीराज चुनाव में प्रचार के दौरान समर्थकों को पिलाई चाय हो या चुनावी सभा में लगाईं कुर्सियां, गांव-गांव घूमता वाहनों का काफिला हो या सोशल मीडिया के लिए ड्रोन से बनाई वीडियो अब हर खर्च का हिसाब रखना होगा। चुनाव में प्रत्याशियों की जेब से कितना पैसा निकलेगा, इसका गणित प्रशासन ने तय कर दिया है। जिला प्रशासन ने पंचायतीराज आम चुनाव में निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए प्रचार सामग्री, वाहनों, भोजन, टेंट और अन्य सेवाओं की दरें तय कर दी हैं। साथ ही प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा भी तय है। जिला परिषद सदस्य का प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य डेढ़ लाख रुपए और सरपंच प्रत्याशी एक लाख तक खर्च कर सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर चुनावी व्यय नियमों के तहत कार्रवाई होगी।