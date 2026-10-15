कौन हैं उदयपुर के करण सिंह राणावत? डेब्यू मैच में 203 रन बनाकर मचाया तहलका, जिनका सपना है टीम इंडिया में एंट्री

Udaipur Cricketer Karan Singh Ranawat: उदयपुर शहर के पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से शुरू हुआ सफर अब बड़ी उपलब्धि में बदल गया है। उदयपुर के बल्लेबाज करण सिंह राणावत (23) ने बीसीसीआई की कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में डेब्यू मैच में ही दोहरा शतक जड़कर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया। उनकी 203 रन की पारी ने न केवल राजस्थान की टीम को मजबूती दी, बल्कि उदयपुर के क्रिकेट जगत को भी जश्न मनाने का मौका दिया। पिछले तीन साल से लगातार मेहनत के बावजूद टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे करण ने इस बार अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा।