गर्भ में मौत, जन्म के बाद भी नहीं बच रहे मासूम; राजसमंद में 17 माह में 1476 मौतें

राजसमंद. मां की गोद में आने से पहले ही किसी नन्ही जिंदगी का दम तोड़ देना और जन्म के कुछ समय बाद ही घर की खुशियां मातम में बदल जाना... ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। राजसमंद जिले के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बच्चों की मौत के आंकड़े ऐसी ही एक गंभीर तस्वीर सामने रख रहे हैं। अप्रैल से अगस्त 2026 तक महज पांच महीनों में जिले में 333 बच्चों की मौत दर्ज हुई। इनमें 117 बच्चे मृत पैदा हुए, जबकि 216 बच्चों ने जन्म लेने के बाद दम तोड़ दिया। यानी पांच महीनों में हर दिन दो से ज्यादा बच्चों की मौत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी जिले में 1143 बच्चों की मौत दर्ज की गई थी। इस तरह उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में 17 माह में बच्चों की मौत का आंकड़ा 1476 तक पहुंच गया। ये आंकड़े गर्भावस्था के दौरान देखभाल, सुरक्षित प्रसव और जन्म के बाद नवजात की निगरानी जैसी व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।