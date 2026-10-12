उदयपुर : धुएं-बदबू से आक्रोशित लोगों ने बंद किया डंपिंग यार्ड का गेट

प्रदर्शन के दौरान नगर निगम की ओर से उपमहापौर दिनेश भट्ट और सीआई मांगीलाल डांगी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने धुएं और बदबू की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि यार्ड में कचरा बीनने वाले आग लगा देते हैं, जबकि मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि निगम के कर्मचारी ही कचरे में आग लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि कचरा जलाने पर भी रोक लगाई जाए, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को स्थायी राहत मिल सके।