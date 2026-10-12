उदयपुर : सरकार अब तो सुनो पुकार…जनाना अस्पताल साढ़े सात साल से फाइलों में ही कैद

लापरवाही का ऐसा भवन जो ले रहा समयजनाना चिकित्सालय के पुराने भवन पर निर्माण और मरम्मत के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसे उपयोग के लायक नहीं बनाया जा सका। शुरुआती चरण में हेरिटेज कार्य करने वाली कंपनी ने करीब पांच करोड़ रुपए खर्च किए। दो मंजिल की छत डालने के बाद भवन में दरारें आने लगीं। इसके बाद मरम्मत के लिए करीब छह करोड़ रुपए और खर्च किए गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार भवन को असुरक्षित मानते हुए खाली करना पड़ा। भवन के अनुपयोगी होने के बाद इसे गिराकर नया अस्पताल बनाने की योजना तैयार की गई। इस तरह करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुराना भवन स्वास्थ्य सेवाओं के काम नहीं आ सका। अब नया भवन बनाने की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण अस्पताल को जगह की कमी के बीच काम करना पड़ रहा है।