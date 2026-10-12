12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : सरकार अब तो सुनो पुकार…जनाना अस्पताल साढ़े सात साल से फाइलों में ही कैद

जनाना चिकित्सालय का आठ मंजिला नया भवन साढ़े सात साल से फाइलों में अटका है। पुराने भवन पर मरम्मत और निर्माण के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद उसे असुरक्षित मानकर खाली करना पड़ा। नए भवन की अनुमति और बजट स्वीकृति के बाद भी सरकार स्तर पर फाइल लंबित है। अस्पताल में सालाना 18 हजार से अधिक प्रसव और रोज 60 से ज्यादा मेजर ऑपरेशन होते हैं। जगह की कमी से प्रसूताओं और नवजातों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Oct 12, 2026

janana hospital

जर्जर जनाना भवन

उदयपुर. जिले के सबसे बड़े जनाना चिकित्सालय के नए भवन का निर्माण लंबे समय से अटका हुआ है। करीब साढ़े सात साल से बंद पड़े पुराने भवन को गिराकर आठ मंजिला नया अस्पताल बनाया जाना है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। पहले भवन में तकनीकी खामी सामने आने के बाद जांच चली, फिर बजट की प्रक्रिया में मामला अटका और अब फर्म के साथ समझौते व जरूरी स्वीकृतियों की फाइल सरकार स्तर पर लंबित है। न पुराने भवन को गिराने का काम शुरू हुआ और न नए भवन के निर्माण की तारीख तय हो पाई है।

नए भवन के अभाव में अस्पताल को उपलब्ध जगह और संसाधनों के सहारे व्यवस्थाएं चलानी पड़ रही हैं। प्रसूताओं को एक वार्ड से दूसरे भवन में शिफ्ट करना पड़ता है। स्ट्रेचर से मरीजों को ले जाने में परेशानी आ रही है, वहीं नवजात शिशुओं को नर्सरी में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस से बाल चिकित्सालय ले जाना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या और उपचार की जरूरत को देखते हुए नए भवन का निर्माण जरूरी है, लेकिन लंबित प्रक्रिया के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

लापरवाही का ऐसा भवन जो ले रहा समयजनाना चिकित्सालय के पुराने भवन पर निर्माण और मरम्मत के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसे उपयोग के लायक नहीं बनाया जा सका। शुरुआती चरण में हेरिटेज कार्य करने वाली कंपनी ने करीब पांच करोड़ रुपए खर्च किए। दो मंजिल की छत डालने के बाद भवन में दरारें आने लगीं। इसके बाद मरम्मत के लिए करीब छह करोड़ रुपए और खर्च किए गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार भवन को असुरक्षित मानते हुए खाली करना पड़ा। भवन के अनुपयोगी होने के बाद इसे गिराकर नया अस्पताल बनाने की योजना तैयार की गई। इस तरह करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुराना भवन स्वास्थ्य सेवाओं के काम नहीं आ सका। अब नया भवन बनाने की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण अस्पताल को जगह की कमी के बीच काम करना पड़ रहा है।

जांच और बजट के बाद अब सरकार स्तर पर लंबित फाइल

भवन में तकनीकी खामी सामने आने के बाद जांच की प्रक्रिया चली। इसके बाद सरकार ने पुराने भवन को गिराकर आठ मंजिला नया अस्पताल बनाने की अनुमति दी। बजट भी स्वीकृति हो गया लेकिन इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया के बाद फर्म के साथ समझौते और जरूरी स्वीकृतियों में समय लग गया। अब फाइल सरकार स्तर पर लंबित है। निर्माण शुरू करने से पहले की प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

सालाना 18 हजार से अधिक प्रसव, रोज 60 से ज्यादा मेजर ऑपरेशन

जनाना चिकित्सालय में हर साल 18 हजार से अधिक प्रसव होते हैं। यहां प्रतिदिन 60 से ज्यादा मेजर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। इतने बड़े मरीज भार वाले अस्पताल में पर्याप्त जगह और व्यवस्थित वार्डों की जरूरत है, लेकिन नए भवन के अभाव में मौजूदा व्यवस्थाओं पर दबाव बना हुआ है। प्रसूताओं को एक भवन से दूसरे भवन में शिफ्ट करना पड़ता है। सड़क मार्ग से स्ट्रेचर ले जाने में दिक्कत आती है और मरीज को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ती है। नवजात शिशुओं को नर्सरी के लिए एम्बुलेंस से बाल चिकित्सालय ले जाना पड़ रहा है। इससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 3 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना

ये भी पढ़ें
Rain File Pic- Kota, Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 06:29 pm

Published on:

12 Oct 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : सरकार अब तो सुनो पुकार…जनाना अस्पताल साढ़े सात साल से फाइलों में ही कैद

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : धुएं-बदबू से आक्रोशित लोगों ने बंद किया डंपिंग यार्ड का गेट

balicha dumping ground protest
उदयपुर

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 3 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना

Rain File Pic- Kota, Rajasthan
उदयपुर

उदयपुर : अस्पतालों में खड़े दुपहिया वाहनों पर सीएमएचओ सख्त, बोले- थाने से छुड़ाने पड़ेंगे वाहन

inspection of phc
उदयपुर

उदयपुर : उधार के भरोसे का पोषाहार, बिना राशि के कैसे पकाएं भोजन? 2977 विद्यालयों में 2.64 लाख बच्चों के पोषाहार पर दबाव

mid day meal
उदयपुर

Udaipur BJP : उदयपुर में अब वार्ड-3 के प्रत्याशी ने खोला मोर्चा, जवाब में अतुल चंडालिया बोले …तो मैं दे दूंगा इस्तीफा

udaipur girish shrimali serious allegation against Atul Chandaliya other
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.