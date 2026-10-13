बदल रहा स्वाद, अहमदाबाद से आ रहा मीठा मावा और मिल्क केक

उदयपुर. दीपावली से पहले मिठाई बाजार में तैयार माल की आवक बढ़ने के साथ मिठाइयां बनाने का तरीका भी बदल रहा है। व्यापारियों के अनुसार अहमदाबाद से दूध पाउडर से तैयार मीठा मावा और मिल्क केक के नाम से बिकने वाला उत्पाद बड़ी मात्रा में उदयपुर पहुंच रहा है। कम समय में तैयार होने और लागत के अंतर के कारण कई मिठाई विक्रेता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले पारंपरिक मावे की मांग पर भी पड़ रहा है। इसकी खपत में भारी गिरावट आई है।व्यापारियों ने बताया कि अहमदाबाद से ट्रैवल्स के जरिए मीठे मावे के 30-30 कट्टों की खेप आ रही है। इस मावे में करीब 25 प्रतिशत मावा और 75 प्रतिशत पाउडर है। इसे थाल में जमाकर ऊपर से एकसार किया जाता है और करीब आधे घंटे में काटने के लिए तैयार कर लिया जाता है। इससे पेड़े, मावे के लड्डू और बर्फी जैसी मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इसकी कीमत 190 रुपए प्रति किलो बताई गई है। व्यापारियों का दावा है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी रोजाना 2000 किलो खपत हो रही है।