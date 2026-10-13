Udaipur Police : उदयपुर पुलिस की मिली बड़ी सफलता, 15 हजार का इनामी गिरफ्तार, जानें ‘बल्ली’ के कारनामे

एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर गठित एक्सक्लूसिव डिटेक्टिव आर्म्स फोर्स और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी बल्ली को गिरफ्तार किया गया है। वह उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में विभिन्न मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नीमच और गुजरात समेत अलग-अलग जगहों पर फरारी काट रहा था। बल्ली से पूछताछ में हथियारों और कारतूसों की सप्लाई से जुड़े अन्य संपर्कों तथा नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।