मक्का-मदीना में फंसे राजस्थान के 5 हजार उमराह यात्री, फ्लाइट्स रद्द होने से बढ़ा संकट; वापसी की तारीख तय नहीं

निर्धारित अवधि से अधिक रुकने के कारण होटल, भोजन और अन्य जरूरतों पर खर्च बढ़ रहा है। टूर पैकेज से गए कुछ यात्रियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था टूर ऑपरेटर कर रहे हैं, जबकि खुद की व्यवस्था से गए यात्रियों को खर्च खुद उठाना पड़ रहा है। फिलहाल, उन्हें भारतीय दूतावास से सीधे संपर्क करने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। उधर, रियाद स्थित भारतीय मिशन ने सऊदी में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं।