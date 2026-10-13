सऊदी अरब आने-जाने वाली उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द, इंडिगो और अकासा एयर ने जारी की एडवाइजरी

इंडिगो फ्लाइट (फोटो-ANI)
Saudi Arabia Flights Cancelled: पश्चिम एशिया में तनाव और सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हूती विद्रोहियों के हमलों का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात पर पड़ा है। भारत की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो और आकासा एयर ने सऊदी अरब जाने वाली अपनी उड़ानों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्मम और मदीना के लिए और वहां से आने वाली उड़ानों को 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दिया है। वहीं, आकासा एयर ने भी रियाद और जेद्दा के लिए अपनी सभी उड़ानों के निलंबन को इसी तारीख तक बढ़ा दिया है। जेद्दा में भारत के वाणिज्य दूतावास ने भी सऊदी अरब आने-जाने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
अपनी आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी में एयरलाइन इंडिगो ने बताया कि सऊदी अरब में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए रियाद, जेद्दा, दम्मम और मदीना के लिए और वहां से आने वाली सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दिया गया है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें। इंडिगो ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के माध्यम से समय पर अपडेट भेजे जा रहे हैं और एयरलाइन सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विमानन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है।
आकासा एयर ने भी पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों और सुरक्षित उड़ान संचालन की आवश्यकता का हवाला देते हुए रियाद और जेद्दा के लिए अपनी उड़ानों के निलंबन को 17 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। एयरलाइन ने कहा कि स्थिति पर रियल टाइम में बारीकी से नजर रखी जा रही है और यात्रियों तथा क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए दो विकल्प दिए हैं। यात्री या तो पूरा रिफंड ले सकते हैं, जो सात दिनों के अंदर ओरिजिनल पेमेंट मेथड में क्रेडिट हो जाएगा या बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी यात्रा को किसी दूसरी तारीख पर रीशेड्यूल कर सकते हैं।
जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें 17 अक्टूबर 2026 तक उड़ानों के रद्द होने की जानकारी दी गई है। कॉन्सुलेट ने सऊदी अरब आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें। ऐसा करने से रद्द या प्रभावित उड़ानों के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
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