सऊदी अरब आने-जाने वाली उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द, इंडिगो और अकासा एयर ने जारी की एडवाइजरी

Saudi Arabia Flights Cancelled: पश्चिम एशिया में तनाव और सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हूती विद्रोहियों के हमलों का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात पर पड़ा है। भारत की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो और आकासा एयर ने सऊदी अरब जाने वाली अपनी उड़ानों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्मम और मदीना के लिए और वहां से आने वाली उड़ानों को 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दिया है। वहीं, आकासा एयर ने भी रियाद और जेद्दा के लिए अपनी सभी उड़ानों के निलंबन को इसी तारीख तक बढ़ा दिया है। जेद्दा में भारत के वाणिज्य दूतावास ने भी सऊदी अरब आने-जाने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।