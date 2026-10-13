AIADMK से TVK में गए विधायकों के इस्तीफे पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्पीकर को 2 महीने में अयोग्यता पर निर्णय का निर्देश

Madras High Court Verdict:मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें उन्होंने AIADMK छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) में शामिल होने वाले विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए थे। चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने माना कि विधायकों के इस्तीफे वास्तविक थे और स्पीकर से इस्तीफ़े की प्रक्रिया की विस्तृत जांच करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि विधानसभा से किसी सदस्य के इस्तीफे का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्यवाही अपने आप खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया कि वे इन पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर अगले दो महीनों के भीतर अंतिम आदेश जारी करें।