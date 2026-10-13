India New Economy Forum: ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने को तैयार

PM Narendra Modi New Economy Forum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के मंच से भारत की आर्थिक भूमिका और वैश्विक भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने भारत को केवल निवेश के लिए आकर्षक देश नहीं, बल्कि दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने में सक्षम भरोसेमंद भागीदार के रूप में पेश किया। नई दिल्ली में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक बदलाव, शक्ति संतुलन और विकास के नए अवसरों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में भारत की मेजबानी को खास महत्व दिया जा रहा है।