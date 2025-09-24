उदयपुर में बरसात बरकरार: इस सीजन में तीसरी बार छलका स्वरूपसागर, फतेहसागर से जल निकासी जारी



उदयपुर सहित मेवाड़-वागड़ और हाड़ोती में पिछले चार दिन से हो रही बरसात इस वर्ष के मानसून काल का अंतिम दौर है। इन दिनों हो रही बरसात का प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी का यहां तक पहुंचा है। यह 28 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। सामान्यत मेवाड़ में मानसून के लौटने का समय सितबर का अंतिम सप्ताह माना जाता है।

-प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद्